Conductora que arrolló a madre y huyó es arrestada

Madre de la víctima dice querer la pena máxima

Tras casi cinco días de búsqueda, las autoridades de San Bernardino arrestaron a la sospechosa de provocar el accidente que cegó la vida de una mujer embarazada el pasado miércoles 11 de julio.

Mercedes Vanesa Guevara, de 31 años de edad, fue arrestada alrededor de las 12:45 p.m. del lunes en la ciudad de Corona y llevada a la cárcel de San Bernardino, según las autoridades.

Agregaron que la sospechosa fue acusada de dos cargos de homicidio vehicular, ya que durante el accidente murió él bebé que la víctima llevaba en el vientre y que iba a nacer a finales de este mes.

A los cargos se les agregó el término de “negligencia grave”, ya que luego de que supuestamente Guevara embistiera a Maribel Isabel González Silva, de 39 años de edad, ésta se dio a la fuga en vez de permanecer en el lugar y brindar ayuda.

Las autoridades le fijaron una fianza de $200,000 y la citaron a comparecer ante un juez este miércoles en la corte superior de San Bernardino.

A la cita acudirá también María González, de 50 años y madre de la víctima. Visiblemente afligida, dijo a La Opinión que quiere ir a la corte para pedirle al juez que le conceda preguntarle en persona a Guevara, “¿por qué se fue del lugar? ¿Por qué abandonó a mi hija y nieto o nieta?”

“No le deseo mal, solo quiero que me diga en mi cara ¿por qué lo hizo?”, dijo González. “También quiero pedirle al juez que no permita que salga bajo fianza… De hacerlo puede ocasionar más daño”.

Agregó que en su corazón no hay lugar para el odio ni el rencor, pero demostró alivio al enterarse del arresto ya que la sospechosa “no le hará mal a nadie más”.

“Le pido al juez que le dé la pena más grande. Culpable lo es. En su conciencia quedará para siempre saber que mató a dos personas”, señaló.

“Lo siento por su familia ya que también estarán sufriendo, pero ellos podrán visitarla y hablar con ella en la cárcel, yo jamás volveré a ver a mi hija con vida”.

González dijo que aún cree estar dentro de una pesadilla en la que un día despertará y volverá a abrazar a su hija y a quedarse dormidas juntas mientras platicaban de sus sueños e ilusiones.

“Todavía creo que mi hija vendrá y me dirá ‘mamá estoy viva, no fui yo’… Creo que vendrá a mi casa y me pedirá un vaso de agua con mucho hielo como usualmente lo hacía”, dijo. “Este dolor no se lo deseo a nadie”.

González dijo que los ocho hijos de la víctima, quienes viven en hogares de crianza y cuyas edades van desde los 2 hasta 19 años, aún desconocen lo que pasó y que por ello ayer tendría su primera terapia para aprender a cómo darles la noticia.