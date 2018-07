Jennifer López es toda una felina con sus leggins de leopardo

JLo podría ser una excelente Cheetara para los 'ThunderCats'

Foto: The Grosby Group

En los últimos meses Jennifer López se ha convertido en la reina de los leggins. Su público se deleita al observar sus curvas con modelos cada vez más entallados o altamente creativos. Sin embargo, aunque el estampado de leopardo no es nuevo, siempre es una sensación en las féminas, porque existen una gran tendencia ante dicho material.

JLo también se ha rendido ante él y no solo dejó ver sus piernas y curvas entalladas en dicha malla, sino que también se levantó la camiseta para lucir su vientre plano. No cabe duda que Jennifer López sabe cómo lucir chic y bastante in en el gimnasio.

Se sabe que la intérprete está muy entregada al ejercicio, sobre todo después de ver los efectos que este tiene sobre su figura, y como después le tallan las sexys mini faldas, vestidos y shorts.

A continuación compartimos el resultado del ejercicio de piernas de la actriz e interprete.