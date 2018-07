¿Francisca Lachapel y Raúl González a ‘Mira Quién Baila’?

Jajajajaj. Listos para @miraquienbaila @franciscalachapel ? Noooooo. Qué va! Tengo que prepararme para @visaparaus Gracias a todo el equipo de @despiertamerica por el apoyo y el cariño. Si vives en Miami ven a ver @visaparaus desde este 10 de Agosto en el @apmiracletheatre Llama ya al 305-444-9293 o entra a www.visaparaunsueño.com

A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez) on Jul 17, 2018 at 8:50am PDT