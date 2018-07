Lupillo Rivera estalla contra ‘El Gordo y La Flaca’ y estos lo bloquean

Al hermano de Jenni Rivera no le gustó lo que publicó el programa de Univision sobre su "novia"

Lupillo Rivera asistió a la premier de la película “The Equalizer 2” junto a una hermosa mujer y empezaron las especulaciones de que es su nueva novia.

El programa de espectáculos, “El Gordo y La Flaca” publicó video del momento que “el toro del corrido” arribó a la alfombra roja.

“¡OMG! Lupillo Rivera llega agarradito de la mano de su novia Shirley al estreno de la película ‘Equalizer’. Ya verán lo que nos dijo mañana con María Hurtado”, escribieron en la red social de Instagram.

Rivera, que siempre está pendiente de las redes sociales, vio la publicación y respondió diciendo que era una “nota falsa”.

“Esto es totalmente FALSO…es triste como este medio ha tratado de hacerme ver mal con mi público, una total vergüenza de medio”, respondió Lupillo a la publicación.

El cantante tomó la oportunidad para aclarar quien era su acompañante.

“[Shirley] es la misma amiga de siempre y si la agarro de la mano es porque así es nuestra amistad”, aclaró.

Horas más tarde, la cuenta verificada del programa de Univision, se volvió a publicar otra foto en donde pusieron una foto del anillo que llevaba la amiga de Lupillo.

Lupillo después publicó una pantalla en donde vio que estaba bloqueado por la cuenta de “El Gordo y La Flaca”, que además desabilitó la posibilidad de hacer comentarios en las publicaciones que hacían referencia al artista.

“Sigo siendo un caballero con toda la prensa siempre los he atendido y dado entrevistas”, escribió Lupillo en Instagram. “Pero no porque soy caballero y no digo nada tomen ventaja de eso y no es correcto. Aquí La Señora Mayeli no tiene nada que ver. Déjenla en paz por favor”.