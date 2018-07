¿Qué pasó con Chef James tras ser suspendido por Telemundo?

Saludos desde casa!! Sigo tomando días de aprendizaje, un poco despegado de las redes, y del mundo 🌍… Aquí estoy, explorando la cocción a fuego directo, que saben me parece fascinante 🔥, también indagué en técnicas como la de calor residual a baja temperatura, a fuego abierto, sobre parrilla y hasta en espada. Probé carbón binchotan (japonés), leña cruda de quebracho (argentina), madera de cerezo, madera de nuez, leña de manzano, palos de laurel y carbón convencional, ésto, sólo para conocer el aroma y esencia que le pueden aportar a lo que estaba cocinando. Como leen, el arte del fuego y la parrillada puede ser tan complejo, como sencillo!! Les cuento que mi familia no dudó un segundo en ser mi jurado calificador 😅, e hizo de estas pruebas un reto más grande para mí. Pero bueno, aprovecho para comentarles que estoy súper agradecido por todas sus muestras de cariño. Sus mensajes los he ido leyendo uno a uno, mis exploradores de comida!!! Ustedes son lo máximo, EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA!🙏🏻 . 🇺🇸 Just want to say hi to all of you!! I'm still at home, taking some time off of social media 🌍… I love grilling and here I am, exploring more about it. I've tried some different thecniques using residual heat at low temperatures, open fire, over the grill and even with a sword 🔥!! I've been testing some bichotān (a japanese charcoal), raw firewood of quebrancho (from Argentina), cherry, nut and apple tree firewoods, just to know the scent and essence that it can add to what I'm grilling, to take it to the next level. the art of grilling can be as complex or as simple as you want it to be!!! This time the judging pannel was composed by my family, belive me, it was hard for me to convince them 😅. I just want to tell you guys that I'm super grateful with all the love you are sharing trough your messages (I'm reading them all) you're THE BEST🙏🏻

