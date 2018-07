El Samsung Gear Sport es un reloj inteligente de diseño compacto y bonito

Este reloj inteligente se puede sumergir hasta 50 metros y cumple con el estándar MIL STD 810G del ejército de Estados Unidos

El Samsung Gear Sport es un reloj que llega para complementar el portafolio de relojes inteligentes de Samsung, sin ser el reloj insignia.

Con un diseño relativamente compacto y bonito, una excelente construcción muy resistente al agua, su pantalla se ve muy bien y su bisel rotatorio es un placer de usar, tiene un enfoque más deportivo. Es 5ATM, lo que significa que se puede sumergir hasta 50 metros, es más compacto y liviano, no tiene la opción de conectividad LTE y ofrece Samsung Pay solo a través de NFC, además, cuenta con GPS, te permite hacer ‘streaming’ de Spotify desde el reloj (sin conexión a Internet) y es compatible con celulares Android e incluso iOS, aunque con algunas limitaciones.

Asimismo, el Gear Sport tiene la certificación MIL STD 810G, un estándar del ejército de Estados Unidos que mide la resistencia de dispositivos en entornos extremos, lo que significa que también es a prueba de golpes, cambios bruscos de temperatura y hasta a la corrosión salina. Por ello, además de utilizar el Gear Sport para nadar en una piscina también puedes usarlo en el mar.

Pero no todo es miel sobre hojuelas: hay que saber que el Samsung Pay no funciona con MST ni en iPhone, además de que la duración de la batería no es la mejor, especialmente al usar GPS. Además, su tamaño aún no es para todos.

En conclusión, el Samsung Gear Sport incluye muchas de las cosas del reloj insignia Gear S3, pero tiene un cuerpo más resistente, parece ser más un reloj tradicional porque es más compacto y no es tan caro. Si no te interesa el LTE y Samsung Pay con MST, no hay diferencia para ti, este es el mejor reloj inteligente que te puedes comprar si tienes un celular Android.

Por Juan Garzón, CNET en Español