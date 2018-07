Miss Universo Puerto Rico aceptará mujeres transgénero

El certamen de belleza le apuesta a la inclusión

La directora de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones, expresó hoy que para la próxima edición del certamen aceptarán a las candidatas transgénero.

Las expresiones se dieron en el marco del anuncio del Registro Demográfico el lunes, de que las personas transgéneros o transexuales nacidas en la Isla pueden ir a la agencia para la solicitud del cambio de género en sus certificados de nacimientos.

“Desde este año Miss Universe (Puerto Rico) ha seguido los parámetros de Miss Universe y como está en nuestro contrato ahora mismo es que sí están las puertas abiertas para cualquier mujer participar, y ahora que en Puerto Rico ya está balanceada la situación entre personas que ya han pasado quirúrgicamente por ese proceso ya pueden verse reflejados también en sus papeles legales, es algo que sí, que está dentro de lo que es aceptado entre Miss Puerto Rico”, dijo la beldad boricua durante su visita con las 30 candidatas al San Jorge Children’s Hospital en San Juan para darles apoyo a los pacientes.

La ex reina de belleza agregó que “siempre he creído en la inclusión así que a mí a nivel personal siempre he sido una persona que cree en no juzgar al otro, en respetar los derechos, en respetar la privacidad y la intimidad de la decisión de cada ser humano. A nivel muy personal siempre he apoyado esa medida y ahora me alegro que estas personas que han tenido que pasar por todo ese proceso quirúrgico en Puerto Rico también se les validen sus papeles legales”.

El fin de semana trascendió que por primera vez en España una candidata transgénero, Ángela Ponce, representará al país en el certamen de Miss Universe internacional.

Las chicas entrevistadas se mostraron complacidas con la nueva realidad. Miss Aguadilla, Mia Robles, opinó que “siempre tenemos que estar abiertos a nuevos cambios que vayan a seguir ocurriendo a través de los años. Tenemos que respetar la decisión de cualquier ser humano”.

Ana Martí, quien representa a Ciales, le pareció una gran oportunidad para que la gente siga viendo el cambio que hay en todas las generaciones, “la aceptación que hay que tener hacia todas las personas”.