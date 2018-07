Rashel Díaz da una lección de cómo lucir espectacular en bikini a los 45 años

Cuando empieza el calor en la costa este, obligatoriamente debemos tomar sol hahahaha. 😅 Amooo las playas con arena suave y agua cálida, es por eso que en ocasiones nos vamos toda la familia a disfrutar del mar. ☀ En Florida hay muuuchos lugares para escoger pero mis favoritos son estas:👇🏻 🏝 Marco Island 🏝 Sarasota 🏝 Los Cayos Son maravillosas porque en varios sitios hay atracciones y actividades que se pueden hacer en familia y no saben las ganas que tengo de ir a una. 👨‍👩‍👧‍👦 Si conoces de otras playas que deba conocer, déjamelas en los comentarios.👇🏻 #VidaRashel #RashelTips

