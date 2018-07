¿Silvia Navarro en telenovela lésbica de Televisa y Univision?

La actriz había sido contemplada para dar vida a una mujer que cuestiona su sexualidad

Televisa renovar sus contenidos con historias más atrevidas y con toques muy rea­les. La empresa de San Ángel, junto a Univisión, hace unos me­ses decidieron abrirse a contar una historia de amor entre dos mujeres, misma que sería prota­gonizada por Silvia Navarro.

La actriz confirmó que fue buscada para realizar este pro­yecto de telenovela.

“Fíjate que me hablaron para hacer casting para el piloto, pero ya no se me dio, de hecho sé que ya se decidió que irá otra actriz, y de buena fuente sé que ya tie­nen a todo el elenco, es un pro­yecto padre”, aseveró.

BOOOOOOX!!! @alealeb A post shared by Silvia Navarro (@silvianavarroyya) on Sep 16, 2017 at 8:51pm PDT

Navarro, señaló que como ac­triz, tiene la apertura de contar historias sin censura y más de personajes que le causen com­plejos, como el de dar vida a una mujer lesbiana.

“Esto es trabajo y es una cosa maravillosa contar historias de amor que se viven día a día, sé que estos proyectos se los ofrecen a actrices, y bue­no, estoy seguro que así será es­te proyecto, será una cosa mara­villosa ya verán”, dijo.