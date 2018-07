10 técnicas favoritas de las mujeres para masturbarse

Un vistazo a los testimonios de mujeres que se atrevieron a compartir sus prácticas en la intimidad

Mujeres de diferentes edades, ocupaciones, gustos y orígenes, compartieron sus costumbres más efectivas y placenteras en la muy íntima tarea de masturbarse.

Sin ambages, 10 mujeres le contaron a la educadora sexual, Gigi Engle, sus costumbres en el momento de la autoexploración en solitario. Y esto es algo de lo que le dijeron.

Julia, de 28 años

Necesito crear toda una atmósfera: enciendo velas, tengo música especial y tomo un largo baño caliente. Es como si me sedujera a mí misma. Si quiero disfrutar la masturbación, necesito crear una experiencia completa que además me recuerda que soy sexy.

Malia, de 24 años

Pongo una sábana entre mi vibrador y mi vagina, así siento como si otra persona me estuviera tocando. Al mismo tiempo, veo algo de pornografía hardcore.

Hannah, de 29 años

Encuentra un vibrador que te acomode y cásate con él. Yo pasé por muchos juguetes sexuales antes de encontrar mi vibrador ideal. La sola idea de no tenerlo me provoca ansiedad.

Lily, de 29 años

Para ser honesta, mi mejor técnica de masturbación es hacerlo todo el tiempo. Entre más me masturbo, más lo disfruto. Si paso más de una semana sin usar mi vibrador, la siguiente vez que lo hago me parece más difícil.

Frankie, de 36 años

Estoy en una relación a distancia y nos vemos una vez al mes por un fin de semana largo. Como no podemos estar juntos tan a menudo, practicamos el sexo telefónico y la masturbación. Nos ayuda tener una carpeta compartida en internet donde ponemos fotos y videos sexy de nosotros mismos. También dejamos ropa interior o pijamas sucias en la casa de cada uno. Yo huelo sus camisetas y definitivamente eso me pone de humor para masturbarme.

Jessica, de 26 años

¡El clítoris! Si no sabes dónde está, es mejor que lo encuentres. Sólo tócalo y tu vida cambiará para siempre.

Britney, de 29 años

Realmente disfruto mi vibrador de clítoris favorito. Es pequeño, pero es poderoso. Sólo lo pego directamente en mi clítoris y puedo tener un orgasmo en sólo unos minutos. Es la mejor manera de relajarse, incluso mejor que tener sexo.

Michelle, de 32 años

Necesito la penetración para llegar al orgasmo, así que uso un dildo con chupón, de esos que pueden pegarse a la pared o al piso, o a donde quieras. Lo pongo sobre una silla, así que puedo controlar la penetración. Luego uso mi mano para que el clítoris participe también. Eso funciona muy bien para mí.

Angie, de 36 años

Me aproximo al clítoris con el vibrador en un ángulo, para que me dé la presión necesaria para tener un orgasmo, pero sin colocarlo directamente ahí porque es demasiado para mí. También me gusta experimentar con diferentes tipos de vibradores, y me tomo mi tiempo.

Janis, de 30 años

Mi novia y yo nos masturbamos juntas, es muy candente. Es sexy verla tocarse y viceversa. Algunas veces también vemos porno al mismo tiempo. Es candente y tiene algo de voyeur.

Engle, experta en educación sexual y escritora, publicó estos testimonios en la revista Women’s Health, y aclara que existen muchas maneras de explorar el funcionamiento interno y externo del cuerpo femenino, a través de nuevos movimientos, vibradores o juguetes sexuales. Y estas recomendaciones dan una idea clara de ello.