Una camarera aclamada como heroína después de golpear un hombre que la tocó

El abuso a las mujeres no debe ser tolerado jamás

A fines del mes pasado, Emelia Holden, de 21 años, estaba trabajando su turno habitual como camarera del local Vinnie Van Go-Go’s, en Savannah, Georgia, cuando Ryan Cherwinski, de 31 años, la manoseó, según informa la revista People.

En un video de vigilancia subido a YouTube esta semana, se puede ver a Cherwinski agarrando la espalda de Holden cuando él pasa detrás de ella. Sin embargo, Holden fue rápido en tomar el asunto en sus propias manos, agarrándolo por el cuello y golpeándolo contra un mostrador cercano.

“Lo miré y le dije: ‘¡No me toques, hijo de puta!'”, dijo Holden a la publicación. “Ni siquiera pensé, solo reaccioné”. No sé cómo reaccioné de la manera en que lo hice. Nunca he hecho eso antes “.

Cherwinski fue arrestado más tarde por la policía y acusado de agresión sexual.

Obviamente, la acción rápida de Holden ha creado bastante revuelo en línea, con muchos elogiándola como una “leyenda”.