Propuestas latinas para moda masculina

El hondureño Carlos Campos llevó su amor por la música a su nueva colección Primavera Verano, que llamó “Algo de mí”, en la que se destacan las formas geométricas, un vibrante amarillo como protagonista y con la que recordó al cantante español Camilo Sesto.

El diseñador explicó que su propuesta es un abrazo a lo que ha caracterizado su firma, de piezas bien construidas y terminaciones tipo sastre, oficio que aprendió de su padre en Honduras.

“Soy amante de la música y de muchos artistas del pasado y tomé un poco esa referencia” para llevar a la pasarela “la esencia de la marca, con líneas muy definidas, arquitectónicas, con un poco de sabor latino”, indicó el modisto, cuyos modelos desfilaron con el sabor de música vibrante, mucha de ella en español.



La colección está compuesta de conjuntos de pantalón y chaqueta corta a la cintura o largas, más abajo de la cadera, con uno o varios botones, así como de piezas más causales con camisas de manga corta, todas acompañadas por zapatillas deportivas. En las piezas destacó la superposición de formas, tanto en la parte del frente como posterior, con contraste de colores de rosa quemado con el blanco o amarillo brillante.

Campos, un latino que se ha hecho de un nombre en el difícil mundo de la moda en Nueva York, se confesó admirador del cantante Camilo Sesto, y su influencia (en su estilo de vestir) está presente en su colección.

“Me encanta Camilo Sesto por eso la llamé ‘Algo de mí'”, que compuso el cantante español y a quien le dedicó uno de los conjuntos de chaqueta larga, indicó el modisto, que como miembro del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos fue uno de los que más luchó por la creación de la Semana de Moda para Hombres.

____________________________________

Edwing D’Angelo: Egipto como inspiración

Edwing D’Angelo presentó su colección SS19 “Pristine”, en la que reinaron diseños muy modernos en tonos llamativos y brillantes, cortes asimétricos, telas metálicas y los distintivos pantalones con la entrepierna en diferentes tonos, muy característicos del diseñador colombiano.

La inspiración de D’Angelo vino de su reciente viaje por todo Egipto, donde se vio cautivado por los antiguos jardines de Alejandría.

“Llamé a la colección ‘Pristine’ en base al amor de mi infancia por Egipto. Me llamo a mi mismo un “falso egiptólogo”, pero no quería diseñar nada remotamente relacionado con ese lugar majestuoso hasta que lo hubiese visto yo mismo”, explicó D’Angelo. “Decidí deliberadamente basar esta colección no en la estética de las prendas, sino en la paleta de colores del paisaje y la belleza circundante. El azul del Mar Mediterráneo, el tono ladrillo de los atardeceres y los beiges y marrones usados ​​por los egipcios en sus jeroglíficos me inspiraron para esta colección”.