¿Cómo obtuvo la espía rusa su visa para EEUU tras dos rechazos?

Maria Butina es acusada por el DOJ de ser agente extranjero

En 2014, Maria Butina, la promotora de armas acusada de actuar como espía rusa, confesó que la Embajada de los Estados Unidos rechazó en dos ocasiones otorgarle la visa.

Durante un tercer intento logró su cometido para asistir a una conferencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), reveló Politico.

La propia Butina publicó información al respecto el 25 de abril de 2014, en su blog LiveJournal, donde habló de sus asistencia al congreso anual de la NRA como líder de la organización Right to Bear Arms, que aboga por políticas de control de armas más flexibles en Rusia.

“Solo obtuve una visa para los Estados Unidos para las reuniones anuales de la NRA en el tercer intento. Antes de eso, me perdí estos congresos durante dos años debido a la oposición de la burocracia del gobierno estadounidense”, escribió.

En su blog, la mujer publicó imágenes de ella con líderes de la NRA y otros asistentes.

“Finalmente, el propio liderazgo de la NRA (vino) a visitarnos, después de lo cual fue posible demostrar que no me quedaría en los EEUU… Y fui allí por negocios”, escribió Butina en ese momento, haciendo referencia a un viaje a Moscú varios meses antes por el ex presidente de la NRA, David Keene, un prominente promotor de la NRA.

La publicación de Butina en las redes sociales muestra que el gobierno de los EEUU pudo estar preocupado sobre ella mucho antes de que los fiscales la acusasen formalmente de actuar como agente extranjero.

El Departamento de Justicia ahora alega que ella realizó una “operación de influencia” clandestina del Kremlin para impulsar un partido político sin nombre, que coincide con la descripción del Partido Republicano, hacia una postura más pro Rusia.

Butina no dijo en su publicación de 2014 si los funcionarios de la NRA tomaron alguna medida para ayudarla a superar las objeciones del gobierno de EEUU a sus solicitudes de visa, y esa organización no respondió solicitudes de Politico al respecto.

Así que está la duda de cómo logró destrabar las negativas de la autoridad estadounidense.

Cabe indicar que la NRA es una de las principales impulsoras del presidente Donald Trump.