Esquina migratoria: quiere hacerse ciudadano pero le sale una salida voluntaria que data de 1970

Soy residente legal. Emigré en 1987 con mi esposa y mis hijos emigraron en el 2000. Cuando venía de un viaje de regreso de Puerto Vallarta (México) me dijeron que yo tenía una deportación desde 1970, pero lo que a mi me dieron fue una salida voluntaria en 1970, pero nunca me salió nada en mi récord. Quiero hacerme ciudadano y quiero saber si ¿eso me afectaría para el proceso de la ciudadanía?

Es probable que no tenga ninguna consecuencia, pero no deberías mandar la solicitud para la ciudadanía sin antes verificar todo el récord completo que tiene USCIS y quizás otras agencias federales sobre tu caso.

Si tienes alguna duda, para tu tranquilidad, es mejor que consultes a un abogado experto en leyes migratorias a quien debes dar más detalles de tu caso para una mejor asesoría legal.

Como tu abogado, yo primero confirmaría que no existe ningún récord de deportación o salida voluntaria o bien qué tipo de récord existe y si te pudiera afectar para tu proceso de naturalización.

En caso de que hubiese algún inconveniente, habría que buscar una solución. Esa solución dependerá de varios factores, como por ejemplo, cuándo emigraste, cómo obtuviste tu residencia permanente y tu buena conducta moral, entre otros.

Te felicito por tu decisión de hacerte ciudadano y te deseo mucho éxito en tu proceso.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio