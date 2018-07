Las candentes fotos de Thalía al mejor estilo de Jennifer López

¡Gracias por ser los mejores fans del mundo y por apoyar y disfrutar de #NoMeAcuerdo! ¡Los Amo! 💖 Thank you for being the world’s best fans, and for supporting and enjoying #NMA! Love you to the moon and back! 🌜✨💕 * Watch video on link in bio. ⬆️ Accesa el video en el link de mi bio. . . . @nattinatasha #Thalia #NattiNatasha #THNN #THandNN #NMA #NewSingle #NuevoSencillo #NewMusic #NuevaMusica #urban #urbanmusic #ThaliaNewMusic #ThaliaNuevaMusica #video #newvideo #nuevovideo #SoyFandemisFans #tribuT #Ttribu #MiClan @sonymusiclatin

A post shared by Thalia (@thalia) on Jul 20, 2018 at 5:49pm PDT