Papá de Kate del Castillo le pide alejarse de El Chapo

Eric del Castillo no quiere que su hija haga la película del narcotráficante

La familia de Kate del Castillo, quiere que se cancele la pelí­cula sobre la vida del narcotrafi­cante Joaquín “El Chapo” Guzmán y todo lo relacionado con la compilación de esta historia, así lo declaró Don Eric del Castillo.

“Yo ya quiero que deje eso en el olvido, yo le pedí que no hicie­ra ninguna película de El Chapo, mira, yo le agradezco al señor (El Chapo), que haya protegido la integridad física de mi hija, pe­ro eso ya pasó, ya no queremos saber nada al respecto, ya hemos sufrido lo suficiente, por parte del Gobierno, Hacienda, en fin, queremos que eso se termine”, confesó.

El actor, le pide que ya no ac­tué en series relacionadas a ese tema, pese a que actualmente graba “La Reina del Sur 2“, la cual aborda la historia de una mujer que está ligada al narcotráfico.

“Yo le sugería que ya no haga tantas series de narcos, que bus­que otro panorama diferente. Se fue a EU para buscar otra línea, ojalá me haga caso”, expresó.

Por su parte, Verónica del Castillo, no está de acuerdo que Univision utilice la historia del encuentro de Kate con el narco­traficante en la tercera tempora­da de El Chapo.

“Solo espero que no vayan a presentar cosas que no son rea­les, que lo hagan lo más fiel y que no pongan en riesgo. La cosa es­tá calmada y no se vale que lo re­vivan otra vez”, dijo.