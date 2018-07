Shakira sin maquillaje: Lo mejor y lo peor de la colombiana

@shakira❤️ us on Twitter and Facebook!! DoubleTap & Tag a Friend Below⤵ 💋 😍 💟 🙏 Plz Follow us – @Reginald.J.Renzi * Tag your love 😘 * ✅ Turn Post Notification on 📣 ✅ Follow, like and comment ✏ ✅ Tag your friends 👥 * #shakira

A post shared by Reginald.J.Renzi (@reginald.j.renzi) on Jul 24, 2018 at 10:34am PDT