El dentista más sexy que revoluciona internet, ¡su baile se hace viral!

Un destinta con mucho sentido del humor y grandes dotes para conseguir pacientes

Has visto “In My Feelings” (En mis sentimientos), ahora prepárate para “In My Fillings”.

El Dr. Rich Constantine, de Constantine Dental en Greenville, Carolina del Sur, publicó su propia versión del “Desafío Shiggy”, una moda que circula en las redes sociales que trata de bailar una canción del rapero Drake.

Después de ver el post, ¡querrás ir al dentista! Y no serás la única, le ha pasado a muchas personas que ya han contribuido a hacer el vídeo viral.

Una mujer comentó: “Tengo 12 muelas de juicio que deben extraerse, y creo que mis dientes de leche intentan regresar, y juro que mis k 9 se han convertido en L 2 (lo que sea que eso signifique) Solo necesito una cita Inmediatamente, ayer, ahora! ”

“Me puse averiguar si estaba casado, luego recordé que yo sí lo estoy”, escribió otra mujer.

Después de que más de 44 millones de personas vieron el video, el propio Dr. Constantine respondió.

“Hasta el otro día, era conocido por algunos bailes nupciales y algunas batallas de baile con mi esposa Trish en casa en la sala de estar”, dijo en un video publicado en la página de Facebook de la consulta. “Esto es solo para que la gente se dé cuenta de que ir al dentista puede ser divertido y que estamos aquí para hacerte sonreír”.