Angelinos: ‘Hoy me hice ciudadano’

Al salir de la ceremonia de naturalización, los latinos le cuentan a La Opinión por qué decidieron tomar este paso

Fotos: Aurelia Ventura

Un total de 8,815 personas, de diversas nacionalidades, se conviertieron ayer en nuevos ciudadanos de EEUU en dos ceremonias —una en la mañana y otra en la tarde— que se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Del total, 2,801 (31.8%) fueron mexicanos; 551 (6.3%) salvadoreños y 303 (3.4%) guatemaltecos, según dio a conocer el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS). También estuvieron presentes personas de Filipinas, China, Vietnam, Armenia y otros países.

Los latinos contaron por qué decidieron hacerse ciudadanos justo ahora, cuando el tema migratorio es incierto para muchos, y además dieron sus opiniones sobre la separación de padres e hijos en la frontera tras la política de ‘tolerancia cero’ de la Aministración de Donald Trump.

Daniel Narvarez, de 33 años, originario de México:

“Cuando [Donald] Trump se hizo presidente, decidí hacerme ciudadano porque quiero ayudar a mis padres a convertirse en residentes en Estados Unidos… Estoy preocupado por ellos y su futuro”. En referencia al tema de la separación de familias dijo que “eso no está bien. Estados Unidos no fue creado para eso”.

Juan Castellanos, de 42 años, originario de Guatemala

“Mi hija me motivó a hacerme ciudadano. Siempre me preguntaba por qué éramos de diferentes países. Ella de Estados Unidos y yo de Guatemala. Quizá sí afectó mi decisión lo que está haciendo Trump, pero me influyó mi hija más que nada. Lo que me hizo decidirme es que necesitamos votar y que nos escuchen”.

Magdalena Gil, de 58 años, de El Salvador

“Me hice ciudadana por todos los movimientos contra los latinos que hay en el país y la necesidad de hacer valer nuestro voto latino. Hay muchos cambios que estamos viendo y quiero asegurar mi futuro… [Ver] la separación de familias es muy triste, porque todos venimos con la intención de trabajar para mejorar la calidad de vida”.

Jorge Baque, de 56 años, originario de Ecuador

“Si uno ya tiene los requisitos, es una obligación, deber y derecho hacerse ciudadano. Este país ha hecho bastante por mí y mi familia. Una forma de agradecer es cumplir mis obligaciones como ciudadano”.

Miguel Ángel Durán, de 45 años, de México

“[Solicité la ciudadanía] para volver a hacer América grande de nuevo y enseñarle a todo el mundo que la fuerza de los inmigrantes hace poderoso a este país”, indicó.

Agregó que “es triste ver la separación de familias, pero esto se tiene que enderezar. Hay leyes que se tienen que respetar para hacer mejor a este país, aunque el llevarlas a cabo no se hace de la mejor manera. Todos los que nos hacemos ciudadanos tenemos que participar con el voto y en la comunidad, informarnos y denunciar cuando las cosas están mal”.

William Sosa, 26 años, de El Salvador:

“Me hice ciudadano para tener el privilegio del voto en las elecciones federales y más oportunidades. Es algo que ya tenía planeado”.

Marjoriete Sasa, 42 años, de Colombia:

“Toda mi familia es ciudadana y eso me motivó para naturalizarme, el permanecer aquí al lado de ellos y también poder votar para ser parte de la opinión… [Creo] que es preocupante lo que está pasando con los niños e inmigrantes”.

Daisy de Aguilar, de 47 años, originaria de El Salvador:

“Me hice ciudadana por los cambios que ha habido en el país y por mis hijas para que ellas sean ciudadanas. Como residente, uno no está seguro en este país. Pienso votar por el futuro de todos los hispanos”.

Paula Maciel, de 70 años, originaria de México:

“Me motivó poder votar [este noviembre] por algo bueno para nuestra comunidad hispana y que tengamos más fuerza”.

La mexicana también dijo estar en desacuerdo con la separación de familias.

Itzy Burns, 38 años, originaria de México,

“Todos mis hijos son ciudadanos y solo quiero votar y ser parte de este país. Estaba preocupada cuando estaba en el proceso de la ciudadanía. Tenía miedo de no ser aprobada, perder a mis hijos y ser detenida. Me ha roto el corazón ver la separación de hijos y padres. Es muy duro… Ahora me voy a registrar para votar, obtener un pasaporte y viajar. He vivido aquí desde los cinco años [de edad] y me hice residente cuando tenía 11 años”.

Si quieres solicitar la ciudadanía, puedes obtener información en español y otros recursos, como formularios, preguntas para practicar para el examen y más, en el portal del USCIS. Visita: //bit.ly/2uLuYCj