¿Cómo colocar una cámara de video en tu auto?

Aunque las leyes de grabación no aplican específicamente a este tipo de cámaras, si se llega a grabar una conversación que tenga implicaciones legales y que pueda usarse en una corte, en esos 12 estados, no podría usarse. Por otro lado, la mayoría de los modelos no graba audio externo.

También debes tomar en cuenta que si eres testigo de un accidente o un delito, la policía podría solicitar tu grabación para tener pruebas desde tu ángulo de visión.

Ahora, hablando sobre la obstrucción visual, muchas cámaras no se colocan en el tablero, lo cual es deseable, sino directamente en el parabrisas, lo que en varios estados es considerado como obstrucción, lo mismo que ocurre con algunos aparatos de GPS.

La cosa es simple, si la cámara impide la visión de más de 7 pulgadas en el lado del pasajero o 5 en el lado del conductor, ésta será ilegal en varios estados.

En el siguiente mapa podrás ver los estados en los que es legal colocar tu cámara en el parabrisas iluminados de color verde, en amarillo los que tienen ciertas excepciones y en rojo, los que lo han prohibido.

Si tienes alguna duda sobre las leyes que rigen en tu estado, consulta aquí.