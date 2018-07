Confirmado: Telemundo cancela el show de Don Francisco

Te contamos todo lo que sucede y cuál será el futuro del 'Padre de la televisión'

Luego de un poco más de dos años de haber sido anunciada la alianza de la productora de Don Francisco y Telemundo por múltiples años y múltiples proyecto, la salida del ‘padre de la televisión’ tiene fecha.

Telemundo nos confirmó en exclusiva que el programa de los domingos de Mario Kreutzberger, ‘Don Francisco Te Invita’, fue cancelado y el último programa, que se grabará el próximo 8 de septiembre, se verá en diciembre dando por cerrado el ciclo.

“Después de más de 100 emisiones, ‘Don Francisco Te Invita’ ha cumplido su ciclo y su último programa saldrá al aire en diciembre. Don Francisco es un gran icono de la televisión hispana y una parte integral de la familia Telemundo, y estamos muy contentos que seguirá trabajando con la cadena y participará en otros proyectos el año que viene incluyendo varios especiales con invitados de alto perfil. Estamos entusiasmados de poder trabajar con él para seguir haciendo de Telemundo el canal preferido de los hispanos en EEUU”, nos respondió Telemundo vía e-mail al cuestionarlos sobre la cancelación del show.

Tal como la propia cadena nos lo confirma, el conocido como ‘el padre de la televisión’ seguirá ligado a ellos con programas especiales. Sin embargo, fuentes que trabajan tanto dentro de Telemundo como de la productora del ícono chileno, ya no se desarrollarían shows como se había planteado en la firma del contrato que se daría por concluido en diciembre.

¿Los motivos de la supuesta cancelación del contrato?

Podrían ser varios, nuestras fuentes coincidieron al informarnos que, lamentablemente, salvo ‘Gran Oportunidad’ conducido por Raúl González, que logró ganarle a su competidora más directa Univision, ninguno de sus proyectos habrían alcanzado la expectativa de la cadena y menos a la audiencia.

Recordemos que luego del anuncio de la unión de las dos compañías en el 2016, la productora de Don Francisco tuvo a su cargo la producción de tres shows:

-‘Siempre Niños’: conducido por Don Francisco, junto a Patricia Manterola y Karim Mendiburu. Fue un show que prometió una segunda temporada, sin embargo nunca sucedió. El rating no lo acompañó, ni con la simpatía y la espontaneidad de los niños que son del agrado de la audiencia, como lo vemos en ‘Pequeños Gigantes’.

-‘Gran Oportunidad’: presentado por Raúl González, y acompañado por Ana Lorena Sánchez, Alexis Valdés, Alicia Machado, Roberto Tapia y Noel Torres. A diferencia de los otros proyectos sí logró no solo un excelente rating, sino que hizo historia ganándole a Univision los domingos, un día y un horario que hasta ese momento Telemundo nunca había conquistado.

Sin embargo, y sin una clara explicación la propia cadena pareció hacer un ‘gol en contra’ cuando comenzó en Univision ‘Mira Quién Baila’… La cadena hermana de NBC, tomó decisiones que, para expertos del medio y para el público que reclamó a través de las redes, fue equivocada. Por ejemplo, en el debut del reality de baile, Telemundo no transmitió ‘Gran Oportunidad’ y en su lugar puso la película ‘Madagascar3’. Luego lo cambió de horario, transmitió dos show juntos, y luego uno de nuevo, entre otras cosas. Al igual que con ‘Siempre Niños’, prometieron una segunda temporada que nunca llegó. De hecho, Raúl González, decidió no renovar su contrato con dicha cadena.

-‘Don Francisco Te Invita’: El programa de entrevistas conducido por el propio Don Francisco, junto a Jessica Carrillo, tuvo sus altas y bajas, sus pruebas y ensayos, sus transformaciones y ahora su final. En muchas oportunidades pudo liderar el rating, en especial en los meses que tenía a ‘Gran Oportunidad’ en el horario anterior, pues le dejaba una buena audiencia que, en muchas oportunidades, superaba. Comenzó con solo entrevistas a famosos, le anexo casos reales de superación. Luego intentó con su selló personal: las curiosidades. Sin embargo, ni aún ganando habría alcanzado los número esperados por Telemundo. Luego de más de dos años, el ciclo termina y Telemundo lo cancela.

Dentro del medio, el rumor es que este era un final anunciado, y la pregunta de muchos es ¿por qué Don Francisco no se retiró en la gloria con el final del ciclo de ‘Sábado Gigante’ en Univision? ¿Por qué no se dedicó a seguir con sus especiales en Chile, y con el documenta que hace junto a su nieto? ¿Por qué no se enfocó en viajar y disfrutar a su familia? ¿Por qué decidió irse a Telemundo a riesgo que le pasara lo mismo que a colegas que tomaron pasos parecidos, y la experiencia no fue la esperada como Cristian Saralegui?

Para esto hay varias respuestas… La del propio Don Francisco es la de querer devolverle los empleos a todos su equipo, trabajo que habían perdido con la salida de Univision. Porque sí, su condición en la firma de contrato de su productora con Telemundo era ese: regresar con su equipo de siempre.

Otra respuesta, es que el presentador chileno no puede vivir sin estar dentro de un set de televisión, que incluso su lucha interna entre su ego y su legado hace que necesite estar en pantalla, pero también impulsar a otros talentos.

Una, la otra o las dos… Las respuestas las dará la historia, los talentos, los ejecutivos, y los verdaderos protagonistas de todos esto: el público, quienes muchas veces dictan lo que quieren ver mediante el apoyo o no a un show, y otras están coartados por las decisiones de quienes manejan las programaciones de las cadenas.