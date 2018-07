El escotazo de Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

C&D wedding ❤️❤️❤️❤️ 👗 @nantolin @vlbyantolin 👠 @sarkany.es 💃🏼💃🏼💃🏼 @daniellasemaan @cescf4bregas ❤️Los queremos mucho!!!!

A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jul 25, 2018 at 6:33am PDT