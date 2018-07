Jenny and the Mexicats, una banda que no se pone barreras

La banda se formó en Madrid, y entre sus integrantes hay un español, dos mexicanos y una inglesa

Los integrantes de Jenny and the Mexicats están que brincan de gusto, ya que este año celebran 10 años de estar juntos como banda y finalmente dejaron de viajar en automóviles maltrechos y de dormir en el primer hotel que encontraran a su paso.

“Nos subíamos a la camioneta y nos íbamos manejando para buscar en qué sitio podíamos tocar; apenas ganábamos dinero. Todo era por la ilusión de tocar [música]”, dijo David González, quien conforma el grupo junto a Jenny Ball, Icho y Pantera, como se hacen llamar estos dos últimos.

Las condiciones que actualmente gozan estos chicos han sido producto de una década de picar piedra y de tocar puertas, luego de que se conocieran en Madrid y emigraran hace seis años a Ciudad de México, donde tienen su base de operaciones.

Todo es diferente ahora, dijo González, excepto su pasión por la música.

“Seguimos con la misma ilusión que cuando empezamos. Hemos conocido partes del mundo que no hubiéramos conocido si no hubiera sido por la música”, dijo. “Ahora, diez años después, viajamos lo más que podemos y tocamos lo más que podemos. No nos importa si es para 200 personas o mil; la verdad que lo que nos gusta es tocar y viajar”.

Su deseo está más que cumplido. Ahora, en lugar de visitar esporádicamente Estados Unidos, como sucedió al principio de su carrera, están por estos lares hasta siete veces al año, y eso por la cada vez más alta demanda de esta banda en antros y en festivales. Tan solo en este fin de semana, Jenny and the Mexicats tienen tres conciertos programados en el sur de California, hoy en Anaheim, el viernes en Long Beach y el sábado en Los Angeles.

La visita es parte de la gira de la agrupación, que comenzó en Europa y que siguió por México y Estados Unidos.

La particularidad de los Mexicats radica no solo en la originalidad de su música –que mezcla ritmos de flamenco, jazz, rockabilly, cumbia, reggae y hasta son veracruzano–, sino en que Jenny, vocalista y trompetista, canta en inglés y en español.

“Nos sentimos muy cómodos cantando en los dos idiomas”, dijo González, quien toca las percusiones.

Fue así desde el principio debido a que Jenny es inglesa, y se fue a vivir a Madrid a petición de Icho, el contrabajista de la banda. Él es mexicano, y cuando decidió formar la banda invitó a Pantera, otro mexicano, a sumarse al proyecto. Pantera, por su parte, toca la guitarra flamenca.

Con toda esta mezcla de nacionalidades y estilos musicales, era inevitable que esta banda no tuviera la versatilidad que la distingue. A la fecha ha grabado tres discos de manera independiente; el más reciente, que actualmente promocionan, es “Mar abierto/Open Sea”, y ya preparan el cuarto álbum.

“Desde el día uno así ha sido”, dijo González, quien es madrileño. “No nos gusta ponernos barreras”.

En detalle

Qué: Jenny and the Mexicats

Cuándo: hoy, 8 pm; viernes 8 pm, y sábado 6 pm

Dónde: hoy en House of Blues, 400 Disney Way #337, Anaheim; viernes Alex’s Bar, 2913 E. Anaheim St., Long Beach, y sábado en Pershing Square, 532 S. Olive St., Los Angeles

Cómo: boletos jueves y viernes $20 a $25; sábado gratis.

Informes: House of Blues (714) 778-2583‎ y houseofblues.com; Alex’s (562) 434-8292 y alexbar.com, y Pershing Square (213) 847-4970 y laparks.org/pershingsquare