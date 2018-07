Ya puedes personalizar tu perfil de Netflix con tu personaje favorito

De las series originales de la plataforma, podrás elegir el icono que quieras para identificar tu cuenta

Netflix se ha carecterizado por ser un servicio por suscripción compartido por varios usuarios. De hecho, sus planes estándar y premium permiten la reproducción simultánea entre dos o cuatro dispositivos al mismo tiempo, una modalidad que dio pie al uso de perfiles, función que permite diferenciar a los diversos usuarios que acceden al catálogo.

Esta modalidad ayudó a que la compañía pueda realizar sugerencias de acuerdo a las preferencias de cada usuario, identificados cada uno con un icono personalizado. Ahora se podrá utilizar a los personajes de las producciones originales de Netflix para distinguir a cada uno de los perfiles de un abonado.

La personalización combina los iconos clásicos más utilizados por los usuarios con otros avatares identificados por los protagonistas de producciones originales de Netflix como Luke Cage, La Casa de Papel, House of Cards, Orange is the new black o Stranger Things, entre muchas otras opciones. Además, cinco de los avatares más utilizados fueron actualizados con un nuevo diseño en ilustraciones más detalladas y coloridas.