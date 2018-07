Desde L.A. le llueven críticas a Trump por inclumplir con la reunificación de familias

Líderes seguirán alzando la voz y protestando porque terminen estas políticas contra los inmigrantes

Organizaciones pro defensa de los inmigrantes de Los Ángeles le tupieron en críticas al presidente Donald Trump por no cumplir con la fecha límite que le dio la corte para reunificar con sus padres a los hijos separados en la frontera.

“La pérdida de la fecha límite debe recordar a los estadounidenses el poco sentido común, compasión y respeto a los derechos civiles y humanos que guían a la administración Trump”, dijo Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Subrayó que ahora el Congreso y las cortes deben demandar al Departamento de Seguridad de la Nación (DHS), la reunificación de todas las familias sin excepciones y mayores retrasos.

“Es un día oscuro en Estados Unidos cuando nuestro gobierno cree que es aceptable causar daño irreparable a los niños por ninguna otra razón que enviar un mensaje repugnante que los inmigrantes no son bienvenidos a Estados Unidos, aún cuando respetan la leyes de la nación”, destacó.

Enfatizó que cada día que un niño que no sea reunido con sus padres, Estados Unidos es culpable de poner en riesgo a los menores.

El pastor Guillermo Torres, director de la campaña de migración de la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE) dijo que era increíble que el gobierno de Trump no se haya esforzado por reunificar a las familias dentro del tiempo establecido por los tribunales.

“Uno solo puede imaginar la angustia de los padres y el drama emocional que viven”, se lamentó.

“Es una desgracia y una injusticia. Estos niños corren mucho riesgo mental y emocional. Imagínense cómo se sentirían esos padres cuando les arrebataron a sus hijos mientras que los niños están expuestos al peligro en manos de personas extrañas”, dice.

Le duele que la administración de Trump no le haya dado seriedad al sufrimiento de las familias. “Los congresistas necesitan alzar sus voces para que los niños regresen con sus padres porque mientras sigan separados, persiste el daño mental y emocional. Tenemos que seguir demandando la reunificación”, urgió.

Tessie Borden, miembro del grupo Indivisible Highland Park dijo que no le sorprende para nada que Trump no haya cumplido. “No tienen la intención de hacerlo. A esta administración no le importa el bienestar de los inmigrantes. No los consideran personas ni humanos”, consideró.

Y dijo que se ha dicho que hay cierto número de familias que no pueden ser reunificadas porque tienen record criminal. “Pero cómo puede ser, cuando ni siquiera tienen récord de dónde están. Aún si lo tuvieran, los derechos de padre no terminan con un record criminal”, aseveró.

En el área de Highland de Los Ángeles, mencionó que ellos fueron afectados con la separación de la familia de Rómulo Avélica de sus hijos. “Nosotros vamos a seguir protestando hasta que nos puedan dar pruebas de que están reunificando a los padres e hijos porque esta administración no tiene ninguna credibilidad con la comunidad de inmigrantes y sus aliados”, remarcó.

Angela Sanbrano, consejera de la organización CARECEN dijo que el incumplimiento, es una prueba más de que no les importa el bienestar de los niños y la separación de familias. “Es una forma de castigar a las personas y enviar un mensaje muy fuerte para quienes están pensando en venir. Es como decirles, si deciden llegar a los Estados Unidos van a ser separados de sus hijos”, indicó.

Y observa que es una política cruel e inmoral que deshumaniza a las personas y niños

“Es necesario seguir organizándonos y demandando que estas familias sean reunificadas y asegurar que el Congreso de los Estados Unidos adopte una ley que prohiba al presidente que separe a las familias y que le amarre las manos. No nos vamos a dejar y hay que darle ánimo a la comunidad”, expuso.

Jon Rodney, portavoz del Centro de Políticas para los Inmigrantes dijo que en lugar de ser separadas o enjauladas, las familias deben estar unidas y juntas en la comunidad. “Pero esta administración sigue con sus políticas de crueldad. Así que toda persona de conciencia tiene que seguir alzando la voz para exigir justicia hasta que pongamos fin a los terribles abusos de Trump”.