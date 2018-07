Foto: Sin saberlo, vistió por años este vestido que traía oculto “mensaje sexual”

Parece un simple e inocente vestido de verano, pero hay algo que lo hace perturbador

Seguramente todos tenemos una prenda favorita en el armario, la cual no ponemos cada vez que esté limpia y que a pesar de que tiene años que la estrenamos, no queremos dejarla ir, a pesar de que pueda verse ya el paso del tiempo por la misma.

Pero, ¿alguna vez has vivido un desengaño con tu prenda favorita, ya sea porque no se te ve tan bien como pensabas o porque tiene un detalle del que no te habías percatado?

Justamente, eso fue lo que le ocurrió a una mujer, quien por años usó un vestido de múltiples colores, el cual se convirtió en uno de sus favoritos hasta el día que descubrió en el algo “perturbador”.

“Mi madre ha estado usando este vestido de verano por años y nadie notó el patrón hasta ahora …”, fue lo que escribió el hijo de esta persona para subir la foto de dicho vestido a Imgur.

¿Notas algo extraño entre el estampado de flores? Si eres detallista, lo notarás de inmediato.

Pero si no notas nada raro en el vestido, aquí te lo demostramos:

Resulta ser que entre las flores, están ocultas varias siluetas de mujeres desnudas, en poses sugerentes.

No sabemos qué habrá ocurrido con tan singular prenda. Ojalá la hayan guardado como un divertido recuerdo.