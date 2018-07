Mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo en EEUU y descubre que tiene otra

Elizabeth no se esperaba esta sorpresa…

Una mexicana que abandonó su país en busca de su esposo en Estados Unidos, se enteró al llegar que el hombre la había dejado por otra.

Hoy, tras superar los abusos a los que fue sometida por parte de su pareja, sueña con poder reencontrarse con dos de sus hijos que permanecen en su país de origen.

Elizabeth conversó con el presentador de Univision Jomari Goyso para el segmento “Jomari Love” sobre la angustia que ha vivido desde antes de mudarse a California, donde trabaja como empleada agrícola en Lancaster.

La inmigrante comenzó a preocuparse por el paradero de su esposo cuando éste cortó la comunicación y el envío de dinero, según contó.

“Porque él ya no me respondió, ya no mandó (dinero). Algo estaba pasando”, relató la mujer, natural de Guadalajara.

Cuando llegó, dijo que se topó “con lo que hacen todos los hombres”.

“Parece que sí, porque por lo que él hacía”, dijo Elizabeth sobre el engaño de su marido.

Dijo que sufrió “golpes” y “palabras muy ofensivas” por parte de su esposo. “Y yo lo hacía (soportaba), porque yo quería que mis hijos tuvieran un papá”, continuó la mujer.

“Es bien difícil, porque yo, de hecho, en ese tiempo, engordé mucho”, describió la mexicana sobre su batalla.

“Yo recuerdo que me decía a ti nadie te va a querer, mírate cómo estás, y yo me lo creí”, narró. “Y eso me hacía sentir mal, estaba más abajo”.

Fue en ese momento en que decidió romper con la relación oficialmente.

Elizabeth había llegado al país solo con uno de sus hijos. Cinco años después, trajo al mayor. Ya se han cumplido 16 desde que no ve a sus otros dos.

Sin embargo, ése es su mayor deseo.

La madre le envío un mensaje a través de las cámaras de la cadena con la esperanza de que sus hijos la vean, aunque sea a lo lejos, a través de la pantalla.

“Yo no quisiera que ellos supieran que yo he sufrido mucho aquí, pero si me están viendo, les quiero decir que eso ya pasó y que le voy a seguir echando ganas para ayudarlos y apoyarlos cuando ustedes lo necesiten”, expresó entre lágrimas.

Como regalo a Elizabeth y a su esfuerzo, Univision le hizo un cambio de “look”. En el video puedes ver el resultado: