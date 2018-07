Consejos para comprar autopartes usadas sin morir en el intento

En muchas ocasiones es mejor adquirir autopartes usadas y ya probadas, pero no es tan simple como muchas veces parece

Hoy te brindaremos algunos tips que te permitirán adquirir autopartes usadas sin caer en engaños y lo más importante, siendo exactamente lo que requieres para el buen funcionamiento de tu automóvil.

Lo que debes saber es que es necesario tomar en cuenta es que muchas veces hay autopartes que son muy caras aunque en realidad su fabricación es muy simple, pero esto pasa o por su rarea o por el desconocimiento del uso de estas piezas.

1- Realiza una buena investigación

Visita Car-Part.com, pues tiene una gran base de datos de autopartes a nivel mundial y por supuesto, no te olvides de otras de ventas por internet como eBay y úsalos ambos, simplemente busca y compara costos tanto de venta como de envío.Toma en cuenta que si pides algo del extranjero podría tardar semanas en llegara ti y los costos serían más elevados.

2- Verifica los números

Steve Lang, experto en autopartes dice a Road & Track que hay que asegurarse más de una vez con el distribuidor el número de la parte tanto en serie como de medida. Recuerda que existen partes de medida estándar y otras que solo son para un cierto modelo en específico, sobre todo cuando hablamos de partes electrónicas, de computadora o sistemas de seguridad.

3- Ofrece de manera realista

Si negocias en un depósito de partes usadas, cementerio de autos y otros tipos de establecimientos del tipo, hazlo de manera consciente de qué es lo que ofreces y lo que piensas recibir. Lang dice, y dice bien, que no podrás comparar el precio de un motor con 20 mil millas con uno con 200 mil. Recuerda que la otra parte podría saber mucho más que tú.

4- Busca garantías

Una vez que compramos ocurre algo muy común cuando lo hacemos a larga distancia, al final lo que tanto buscamos no es exactamente lo que pensábamos y no nos sirve, así que perderemos nuestro dinero. Por ello debes comprar en donde se te ofrezca garantía o bien, se comprometa a devolverte tu dinero si la parte no funciona bien.

5- Tómalo como un reto

No nos referimos a tomarte a pecho las cosas, sino a que debes considerar ir tú mismo a los lugares, sobre todo si lo que buscas es una parte extraña, de esas que difícilmente verás en los catálogos. No tengas miedo de ir a los famoso deshuesaderos (junkyards) y buscar por ti mismo. Incluso, considera la idea de comprar autos por partes. No tienes mucho más que dinero por perder.