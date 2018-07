El parecido en la actualidad de Adamari López y su hija Alaïa es increíble

FELIZ DÍA PARA TOD@S!!!!! . Aún recuerdo que bien lo pasé el día del cumpleaños de mi mami @adamarilopez , ya quiero ver que le va a preparar mi papi @tonicosta4 el año que viene! . Gracias a @zuvafotografia por nuestras bellas fotos y a todas las personas que hicieron posible la fiesta, la pasamos super bieen!!! @partybytwo @barjo0521 @craftscravings @bitaniapartyrental @lollifruit @fenice_de @galletitas_packaging @fissolgroup @jmoonproductions @lollifruit @karaokepartyinmiami . #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #familiacostalopez #adamarilopez #tonicosta #alaïa #alaïacostalopez #istanbul #turkia #cumpleaños #feliz #felicidad #happybirthday #adacumple #cumpleada #adamaricumple #picoftheday #baby #girl

A post shared by Alaïa Costa-López (@alaia) on May 28, 2018 at 2:22pm PDT