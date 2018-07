Yolanda Andrade responde tras “coqueteo” de Sherlyn

La actriz comentó en una entrevista con Adela Micha que si fuera lesbiana le tiraría la onda a Yolanda

Tal parece que Sherlyn y Yolanda Andrade se “perdieron el asco”.

Durante una entrevista con Adela Micha para ‘La Saga’, realizada con anterioridad, la actriz confesó que si fuera lesbiana, le echaría los perros a la conductora Yolanda Andrade, pues se le hace una gran persona.

“Yolanda, bueno, es… Si yo le hiciera para el otro lado, sin duda le tiraría la onda a Yolanda. Es que es lo máximo“, manifestó la exintegrante de la telenovela Clase 406 a Micha.

Después de aquellas indirectas, según una revista de circulación nacional en México, la conductora de ‘MoJoe’ bromeó con la oportunidad de llevar más allá su amistad con la joven actriz.

Sin embargo, después del jugueteo Andrade reconoció que sólo se trató de un comentario irónico, pues Sherlyn es heterosexual.

“¡Qué hermosa la Sherlyn! ¿Por qué no me la ha tirado?. Le voy a hablar por teléfono para decirle: ‘ ¡A ver, aclárame eso!’. Vamos a hablar muy claramente ella y yo. Se me hace que la Micha y la Sherlyn se están tardando, están cacareando mucho la gallina. A ver, que ya me la tiren o voy para allá́; yo soy muy generosa”.

“Está hermosa, somos amigas, nos amamos y la respeto. A Adela también. Traen antojo y yo tengo derecho de antigüedad. Como que ya se vaya dando, ¿no? Si se da, que se dé; hay que hacerle caso al cuerpo y al corazón. Creo que Sherlyn lo dijo de broma; es una chava inteligente y podría ser una muy buena candidata en mi corazón, pero ella tiene otros placeres. La adoro“, dijo Andrade.

Fue a finales de marzo cuando la intérprete confirmó que había roto su compromiso con el comunicador Francisco Sherlyn por fin confirmó que rompió su compromiso con el conductor Francisco Zea, por lo que esperaba disfrutar de su soltería por un tiempo.

Con información de Agencia Reforma y Rodrigo Yépez