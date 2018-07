Editorial: El daño ya está hecho

La tolerancia cero no es llevar ante el juez a quienes cruzan sin papeles. Es destruir sus familias. La mayoría fueron reunidas, pero lo justo es medirlo por aquellas que no pudieron y no podrán reunirse

Los menores ansiosos tras el estado emocional de los padres pueden aislarse o manifestar dificultad para socializar. Foto: Shutterstock

Compartir