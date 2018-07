Esquina migratoria: usaba una green card falsa y le quitaron su visa de turista, ahora quiere solicitarla de nuevo

En el 2000, me quedé desempleada en México. Me fui a Estados Unidos a trabajar con mi visa de turista, pero saqué una green card falsa en el parque MacArthur para poder trabajar en este país. Estuve trabajando por cuatro meses, y un día decidí ir a Ciudad Juárez a visitar a mi hermano que ahí vivía. Al tratar de reingresar al país, descubrieron mi tarjeta de residencia falsa y mi identificación de la empresa en la que trabajaba en EEUU. Los agentes de migración me rompieron mi visa de turista. Me deportaron y me dieron un castigo por cinco años, pero yo solicité mi visa antes de que se venciera en el año 2001, y omití el problema que había tenido en la frontera. Me negaron la visa y me dieron otro castigo de cinco años. Pasado ese tiempo, volví a solicitar la visa otra vez, pidiendo una seria disculpa por la omisión en la solicitud anterior de visa. Nuevamente me la volvieron a negar. Pasaron otros cinco años, y me la han vuelto a negar. ¿Podré algún día recuperar mi visa de turista? Actualmente vivo en Sonora, México.

Lamentablemente no hay forma de volver a recuperar esa visa de turista que algún día tuviste porque fue anulada por los agentes de inmigración tal y como lo describes en tu carta con la pregunta.

En tu caso en particular, por lo que comentas se han cometido una serie de fraudes inmigratorios -como uso de documentos falsos- y ocultaste información a los agentes consulares.

Siendo así, es casi imposible que te vuelvan a otorgar una visa de turista.

El consejo profesional es que no sigas insistiendo solicitando una visa de turista ya que se te negará debido a los antecedentes que aparecen en el sistema de USCIS cada vez que sometes una solicitud y verifican tu identidad. Hacerlo, solo te llevará a perder tiempo y dinero.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio