Esto opina Adal Ramones de ‘Mira Quién Baila’, programa de Televisa y Univision

El conductor presenta "La Academia" en TV Azteca

El conductor de “La Academia“, Adal Ramones no le teme a la nueva propuesta televisiva que presentó Televisa el pasado domingo con “Mira Quién Baila”, reality de baile que compite en horario con el reality musical que se transmite por Azteca Uno. Adal de esta manera se expresó, cuando le cuestionamos sobre el programa de Televisa.

“No lo vi, pero para mi no son competencia porque nosotros somos un programa completamente en vivo, o sea ellos están grabados y no puedes llamar competencia a un programa que está editado, que está súper cuidado, nosotros buscamos una competencia en vivo, que nos presione al aire que tienen, que van a presentar, quién se va a corte primero, eso sería una competencia, pero bueno somos programas diferentes y eso nos queda claro a todos”.

El conductor señala que respeta el proyecto de su excasa Televisa y que aunque hoy labore en otra empresa, nunca hablará mal de los proyectos que produce la empresa que le dio la oportunidad de triunfar como conductor.

“Yo no les podría decir nada a Televisa, porque es una empresa que me ha apoyado demasiado, entonces me vería mal diciendo que les hace falta esto, les hace falta el otro… Yo hoy te puedo decir que estaría agradecido y les deseo lo mejor en su proyecto, que no es nada igual al nuestro, porque vamos en vivo y eso nos hace diferentes”.