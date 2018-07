Mira el álbum de fotos familiar de Marcela Basteri, la desaparecida madre de Luis Miguel

Alejandro, el hermano de ‘El Sol’, mantiene vivo el recuerdo de la italiana a través de las redes sociales

A partir de las revelaciones que ha hecho ‘Luis Miguel, la serie’, está claro que la desaparición de la madre del cantante mexicano marcó un punto de inflexión en su vida.

Sin embargo, él siempre mantuvo cierta reserva al momento de referirse al incierto destino de Marcela Basteri: sin mencionar la posibilidad de que su madre haya muerto -ni mucho menos que haya sido asesinada por su propio padre-, el ídolo ha preferido dejar abierta la posibilidad de volver a verla algún día.

Quien no parece sentir lo mismo es Alejandro, el hermano de ‘El Sol’. De hecho, el empresario de 46 años decidió, hace algún tiempo, quitarse el apellido paterno -Gallego- y adoptar el materno, en un gesto que parece decir mucho sobre los sentimientos que le provoca la figura del ya fallecido Luisito Rey.

En la serie de Netflix también queda muy en claro que él fue el principal promotor de iniciar un búsqueda para dar con el paradero de Basteri, que permanecía desaparecida desde mediados de 1986. Mientras Luis Miguel parecía dispuesto a seguir creyendo en las explicaciones de su progenitor, Alex descreía que aquella dulce mujer italiana que los había criado pudiera abandonarlos de la noche a la mañana, sin más.

En su cuenta de Instagram, Alejandro rinde constantes homenajes a su mamá. Ya sea para saludarla en su cumpleaños o en el día de la madre o simplemente para compartir con sus seguidores alguna foto que atesora, el empresario no teme dar a conocer el profundo amor y la añoranza que siente por Basteri. Del mismo modo, se muestra siempre muy cerca de su hermano mayor, pero no así del menor, Sergio, con quien no parece mantener ninguna relación.