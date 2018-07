Video: Hombre acosa y golpea a chica en plena calle de París

La víctima compartió el video de su triste experiencia en Facebook, sin imaginarse los alcances que tendría

Un joven parisina llamada Marie Laguerre, de 22 años, compartió en Facebook un desagradable momento que vivió el pasado martes, cuando fue víctima de un acosador sexual.

En su post, Marie compartió el video que fue tomado por una cámara de seguridad que había en una de las calles de la capital francesa, en donde se aprecia claramente cómo un hombre se acercó a ella para hacerle todo tipo de ruidos y comentarios obscenos, utilizando un lenguaje vulgar e inapropiada.

La joven se sintió humillada, por lo que encaró a su agresor, contando en la red social lo que le ocurrió después:

“Entonces, le solté: ‘Cierra el hocico’, volviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada, y nosotros no podemos callar. Esto no le gustó a este hombre”, escribió Marie, quien relató que el hombre reaccionó, primero, lanzándole un cenicero, la siguió por la calle y terminó dándole un fuerte golpe en el rostro, a mitad de la calle, en plena luz del día y con decenas de personas a su alrededor.

Algunas personas se acercaron al hombre y le impidieron volver a acercase a la chica. Segundos más tarde, el agresor termina yéndose del lugar.

Laguerre interpuso una demanda judicial en contra de su agresor y en una entrevista concedida al diario Le Parisien, explicó que había sufrido lesiones en el pómulo y en la boca. De igual modo indicó que estaba sorprendida por el alcance que había tenido su publicación y que por ahora, no quiere hablar más de lo que le ocurrió.