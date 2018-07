¿Conductor de alto riesgo? Estos seguros son razonables para ti

Estas aseguradoras son tu opción si en el pasado tuviste un mal récord al volante, sobre todo en cuanto a multas

Ser un conductor de “alto riesgo” es una de esas cosas que provocan que te duela la cabeza cada vez que decides contratar un seguro para tu auto, pues el término es tan poco preciso como mal visto.

Ser conductor de alto riesgo quizá te refiera a una persona que es muy poco hábil al volante, sin embargo, lo que realmente ocurre es que ha tenido varias violaciones de tránsito pequeñas o una de mayor carga, algo que no sabrás en el momento, sino hasta que cotices tu seguro.

Lo primero que debes de saber es que con la etiqueta de “alto riesgo” las compañías más grandes deberían ser las elegidas por ti, pues son las que tienen el poder económico como para asumirte como cliente, algo que las pequeñas no hacen, pues simplemente no eres su mercado.

Aquí te presentamos algunas compañías que podrían ajustarse a ti bajo estas condiciones.

1- Bristol West

Disponible en la mayoría de los estados, es la compañía líder en cobertura de conductores de alto riesgo. Tiene buenas notas en cuanto a la resolución de problemas y cuenta con planes de pago flexibles.

2- Allstate

Realmente vale la pena hablar de ellos pues no solamente tienen un gran promedio en resoluciones, sino que su programa para alto riesgo es bastante atractivo, al grado que te premian por no dar problemas, es decir, si a los seis meses no tienes incidentes, recibirás un bono, si logras un año limpio, habrá un bono por $100 dólares aplicables a tus deducibles y hay más bonificaciones que querrás saber.

3- State Farm

Una de las situaciones que pone a esta famosa aseguradora en la competencia es su programa de rastreo que califica a los conductores desde su forma de acelerar o bien de frenar. Con ellos manejar de forma correcta te da posibilidad de obtener descuentos, sobre todo si después de revisar tu forma de conducción determinan que no eres conductor de “alto riesgo”.

4- Progressive

Quizá debido a su crecimiento, muy poca gente recuerde que esta aseguradora surgió como una compañía especializada en conductores de “alto riesgo”. Como pioneros en el mercado cuentan con experiencia y programas de interés para sus contratantes, además de acuerdos con talleres que brindan cuotas muy cómodas.

5- Geico

Geico tiene una subsidiaria para este tipo de clientes llamada Geico Casuality, misma que tiene un sistema de puntuación bastante transparente por medio de la cual califican las cuotas según los incidentes del conductor. Al momento de renovar podrías tener cuotas preferenciales y descuentos si lograste buenas notas en el pasado.