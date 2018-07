Por esta foto se disparan rumores de que Gina Rodriguez está comprometida

Parece que su novio Joe LoCicero le entregó una sortija

El impresionante aspecto que luce Gina Rodriguez en las fotografías que ha compartido en Instagram a lo largo de los últimos días desde Tulum (México), donde se encuentra disfrutando de las celebraciones con motivo de su 34 cumpleaños este lunes, podrían haber conseguido que muchos de sus fans pasaran por alto momentáneamente un importante detalle: el impresionante anillo que la actriz luce en el dedo anular en varias de las imágenes.

Por supuesto la joya ha acabado por llamar la atención de muchos de ellos más tarde o más temprano, y en la sección de comentarios de la instantánea que ha fijado en su perfil -el resto han sido publicadas en la sección de Stories- no ha tardado en abrirse un debate sobre si la protagonista de ‘Jane the Virgin‘ se habría comprometido o no con su novio Joe LoCicero.

Pese a que la artista no ha querido pronunciarse al respecto y no ha incluido ninguna mención a una propuesta de matrimonio o a una futura boda en la plataforma, llama la atención el protagonismo que parece otorgarle al anillo en cuestión en las imágenes. En dos de ellas, Gina aparece posando sentada a la mesa en una postura casi idéntica, de tal manera que su mano izquierda resulta perfectamente visible para que se aprecie el anillo. Lo mismo sucede en otro romántico posado junto a Joe, en el que apoya la misma mano sobre el pecho de su chico mientras luce la sortija, lo que bien podría tratarse de su forma de dar a conocer la feliz noticia sin pronunciarse realmente al respecto.

A la espera de una confirmación oficial, los fans de ‘Jane the Virgin‘ podrán echar la vista atrás para recordar el momento en que los enamorados se conocieron dos años atrás en la serie que le ha cambiado la vida a Gina. Joe fue elegido para realizar un pequeño cameo como stripper en uno de sus episodios -más tarde volvió a repetir en el mismo papel- y ahí fue cuando saltaron las chispas. Sin embargo, en un principio su profesionalidad y una serie de malentendidos hicieron que el inicio de su historia de amor se retrasara aún un tiempo.

34. A post shared by Gina Rodriguez (@hereisgina) on Jul 30, 2018 at 7:16am PDT

“Nos llevamos muy bien en el set de rodaje, pero él pensó que solo estaba siendo amable porque era la protagonista y porque trato de serlo con todo el mundo, lo cual es cierto. Y yo también pensé lo mismo, que estaba siendo simpático porque yo era la protagonista. Seis meses más tarde coincidimos en el gimnasio, en el salón de boxeo, y cuando le vi entrar por la puerta le pregunté a mi entrenador quién era es chico. Él me dijo que había salido en ‘Jane the Virgin’, ¡y entonces le reconocí!”, recordaba ella hace meses en el programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’.