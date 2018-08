Acusan a Álvaro Muñoz Escassi de serle infiel a su novia con la actriz porno Apolonia Lapiedra

Según la emisión "El Programa del Verano", la joven de 25 años ha despertado las bajas pasiones del deportista

La actriz Porno española Apolonia Lapiedra ha sido acusada de ser la tercera en discordia entre el jinete Álvaro Muñoz Escassi y su novia Carmen Matutes.

Según la emisión “El Programa del Verano”, la joven de 25 años ha despertado las bajas pasiones del deportista, quien le ha mandado unos mensajes candentes que se han filtrado a los medios españoles.

Incluso aseguraron que los han visto en plan romántico por las calles de Barcelona, aunque ninguno de los dos ha hecho algún comentario.

Al parecer todo comenzó en redes sociales, en donde Muñoz contactó a la Pornstar latina más famosa de internet; el jinete no dejaba de mandarle mensajes del tipo “Tengo muchas ganas de verte ¿lo sabías?” O “Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses“.

Al parecer, lo que terminó de convencer a Apolonia fue el apoyo que Álvaro le mostró en todo momento.

“Ojalá me vean contigo. Me encantaría ser tu novio y estar orgulloso de ti. Tu trabajo me da un poco de celos. Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo“, le escribió a la estrella de escenas como “El Primer Squirt de Apolonia”.

La morocha se volvió famosa en 2015 cuando hizo su debut en el cine XXX gracias a su pareja Ramiro Lapiedra, un famoso Productor ibérico.

Tres años después, Apolonia es famosa a nivel mundial por sus escenas y hasta premios ha ganado en su país.

POR: Elizabeth García