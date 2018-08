Compensación millonaria a víctimas de acoso sexual en centros de llamadas de Fresno

Entre las decenas de afectados, hay trabajadores hombres y mujeres

La Corte de Distrito de Estados Unidos aprobó un acuerdo con Alorica, la compañía más grande de centros de llamadas del país, y la Comisión de Oportunidades para el Empleo Equitativo (EEOC) para pagar $3.5 millones de dólares a más de 44 víctimas de acoso sexual por parte de supervisores y trabajadores de la empresa.

Así se cierra una demanda colectiva entablada por EEOC contra Alorica por acoso sexual en los centros de llamadas de las ciudades de Fresno y Clovis en donde trabajan más de 1,000 empleados.

“Los 3.5 millones de dólares serán distribuidos entre las víctimas, de acuerdo a la gravedad del daño sufrido”, dijo Anna Park, abogada de EEOC para el distrito de Los Ángeles.

Agregó que la mayoría de las víctimas se vieron obligadas a renunciar. “Hasta ahora tenemos registradas 44, pero anticipamos que pueden ser más. Invitamos a quienes hayan sido acosados en los centros de llamadas de Fresno y Clovis entre agosto de 2014 a la fecha que llamen al 1-855-725-4456 de EEOC”.

El acoso

Los trabajadores que fueron parte de la demanda constantemente eran víctimas de acoso sexual verbal y físico por parte de supervisores, gerentes y compañeros de trabajo. “Abiertamente se le proponía sexo, los tocaban sin su permiso y tenían que soportar comentarios inapropiados y la exposición de genitales”, dijo Victoria Lipnic, vicepresidenta de EEOC.

Linda Strong, una de las trabajadores, reveló que ella fue víctima de acoso entre noviembre de 2013 a junio de 2015. Tuvo que aguantar comentarios sobre sus senos, que le tocaran la espalda y le dieran masaje en sus hombros. “Cuando denuncié, me mandaron dos semanas de descanso y cuando regresé todo el equipo sabía lo que me había pasado. Le comenté a mi supervisor, y él dijo que no quería saber nada del caso porque él tenía que trabajar con los trabajadores que yo estaba acusando”, recuerda.

Chastity La Mattina, quien trabajó entre noviembre de 2014 y julio de 2016, dijo entre lágrimas que se vio obligada a renunciar, después de recibir comentarios como, “tú estás lista para la cama”.

Confió que era muy humillante y muy duro pasar por el acoso sexual en el empleo. “Nunca volvería a trabajar en esa empresa”, dijo.

De acuerdo a la demanda, las trabajadoras tenían que escuchar comentarios sobre el tamaño de los genitales de sus supervisores y contacto físico indeseado. Cuando lo denunciaban a recursos humanos, no se tomaban medidas correctivas.

Stephanie García tuvo que soportar que otro compañero le expusiera sus genitales. Otro compañero más talló sus partes privadas contra su brazo y le pidió verlo en el baño.

Pero los trabajadores varones también eran sujetos a comentarios no deseados de naturaleza sexual de parte de sus supervisoras mujeres, así como de otras compañeras de trabajo.

La empresa se defiende

Tania King, portavoz de Alorica, dijo que ellos pelearon contra las acusaciones de la demanda federal basados en sus investigaciones internas. “No creemos que las quejas reflejen la cultura y el liderazgo por el que hemos trabajado incansablemente para proveer un trabajo respetuoso e inclusivo”, dijo.

Sin embargo, aseguró que cooperaron con la investigación y llegaron a un acuerdo para cerrar la demanda, porque eso le permitirá a la compañía enfocar su tiempo y recursos en los programas para los empleados en lugar de irse a un litigio, que puede ser caro y alterar el negocio y a los trabajadores.

También invitó a cualquier empleado que haya sufrido una experiencia negativa a compartirla. “Nosotros no toleramos el acoso, la discriminación y la represalias de ningún tipo”, remarcó.

King dijo que entre las acciones tomadas por Alorica figura el despido de los gerentes y trabajadores que se vieron involucrados en las acusaciones. Pero sostuvo que por razones de privacidad, no podía revelar nombres ni mayores detalles

Alorica provee servicios de atención al cliente a negocios a través de sus centros de llamadas y servicios tecnológicos. Tiene su oficina matriz en Irvine y emplea 100,000 trabajadores a lo largo de 16 países en 140 locaciones.

Además de la compensación económica que tendrán que pagar para cerrar la demanda, Alorica acordó contratar un inspector ajeno a la compañía para monitorear durante tres años que no haya acoso sexual. También tendrán que ofrecer entrenamiento sobre el tema a sus empleados y revisar sus políticas antidiscriminación y sobre represalias. Deberán asimismo mantener registros de todas las quejas por acoso sexual y venganzas por denuncias hechas.

“Nadie debe experimentar hostigamiento sexual en el trabajo, así que felicito a las mujeres y hombres que valientemente dieron la cara en este caso y presentaron su experiencia al EEOC”, dijo Victoria Lipnic, vicepresidenta de dicha agencia federal.