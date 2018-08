Sufre derrame cerebral en México y sin seguro médico, su familia pagará miles

Recomiendan comprar seguro médico antes de salir del país, o verificar si su cobertura en EE UU se extiende al exterior

Amado López se fue de vacaciones a México muy gustoso como lo hace dos o tres veces al año desde que se jubiló de su trabajo como carnicero en Los Ángeles, lo que nunca imaginó es que un derrame cerebral lo iba a sorprender en una carretera mexicana, y lo peor del caso, sin seguro médico.

Su familia ha tenido que desembolsar más de 52 mil dólares en gastos médicos en México y en su traslado aéreo a Los Ángeles.

Javier López, su hijo, cuenta que su padre de 70 años se fue a vacacionar a Michoacán, de donde emigró hace casi 50 años. Todo marchaba bien hasta que ocurrió lo inesperado el 17 de julio.

“Iba manejando con su esposa de acompañante en el carro cuando de repente se sintió mal. Se orilló a la carretera y apenas alcanzó a estacionarse cuando le pegó un derrame cerebral. Una persona que estaba poniendo un puesto a un lado de la carretera los ayudó. Si no quien sabe qué hubiera pasado”, cuenta.

Amado López fue hospitalizado y hubo necesidad de hacerle dos intervenciones quirúrgicas. El problema es que en México no tiene un seguro de salud.

“En doctores y hospitales gastamos 600,000 pesos mexicanos, unos 34,000 dólares. La ambulancia aérea para traerlo a Los Ángeles nos costó 17,800 dólares”, dice el hijo.

El domingo 29 de julio, Amado López fue transportado de vuelta a Los Ángeles donde fue llevado de inmediato a un hospital. Su estado es delicado y se encuentra inconsciente. Debido a su edad, está cubierto con el seguro médico para los adultos mayores Medicaid.

“En México, la gente nos decían que buscaramos tal o cual ayuda, pero la verdad no sabíamos cómo hacerle. Cuando una enfermedad se presenta de repente, uno no piensa claramente”, admite Javier López, quien es el mayor de los tres hijos de Amado López.

Comenta que la preocupación ha sido doblemente dolorosa, un derrame cerebral y una enorme cuenta de gastos médicos por pagar.

“Mi recomendación es que no salgan fuera del país sin comprar un seguro de salud que los proteja. Aunque a cualquier edad puede venir una enfermedad o un accidente, si el viajero es de edad avanzada como mi padre, hay más riesgo de un sorpresivo problema de salud. No cuesta nada un seguro médico comparado con lo que te sale los gastos médicos imprevistos en otro país”, dice.

Admite que la atención médica a su padre aunque cara fue buena en México, pero fueron los propios médicos quienes les dijeron que las terapias que iba a necesitar, eran mejores en Estados Unidos, y más aún si no tenía que pagar al contar con una cobertura de salud.

Un problema que todos callan

Francisco Moreno, director de comunidades del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) dice que lo que pasó a Amado López, ex presidente del Club Social Reyes, Mich. Inc, una organización no lucrativa de inmigrantes del pueblo Reyes de Michoacán, México, es muy común, pero mucha gente no lo dice ni lo hace público.

“Muchos mexicanos que viven acá tiene la idea falsa que automáticamente tienen derecho a servicio médico en el Seguro Social de México (IMSS) cuando viajan para allá”, dice.

“Eso no es verdad. La única realidad es que el 99.9% de los mexicanos que viajan a México no cuentan con un seguro médico que los proteja”, enfatiza.

“Muchas cosas pueden pasar en un viaje de regreso a nuestros países. Son muchas emociones al reencontrarse con la familia que dejamos atrás. Hay paisanos que se alborotan mucho, comen de más, se emborrachan, acumulan desveladas. Y en una de esas, les pega un infarto, un ataque al corazón o un derrame. Imagínense y sin seguro médico”, exclama.

Dice que en el caso de Amado López, en su desesperación pidieron ayuda al gobernador de Michoacan, Silvano Aureoles Conejo. “Mandó decir con su secretario que no se podía prestar el avión del gobierno del estado. Pero si nos podía ayudar a cotizar el costo de una ambulancia aérea. El presupuesto que nos dio fue de 90,000 dólares por el traslado aéreo cuando la familia consiguió un jet por menos 18,000 dólares”, señala.

Moreno lamentó la escasa ayuda para los migrantes. “Michoacán es el estado mexicano que más remesas manda a México. Nada menos que 3,000 millones de dólares al año. Es increíble que cuando un paisano tiene una emergencia no haya ningún tipo de apoyo”, destaca.

Apoyos del gobierno

Alejandra Cano, representante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Los Ángeles y zona Oeste recomienda para viajar a México, tanto a mexicanos y extranjeros que cuenten con un seguro médico en EE UU, que consulten con su aseguradora sobre la cobertura internacional para que los den de alta por el periódo que van a estar allá.

En México existen los centros de salud donde se da una atención médica básica. Pueden revisar la Guía del Paisano en la página 48, los servicios que pueden recibir. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334425/Guia-Paisano-2018.pdf

Si eres mexicano, indica Cano, tienes la opción de pagar para inscribirte en el Seguro Social de México y recibir atención médica, quirúrgica y hospitalaria en las clínicas y hospitales; y durante el embarazo. Para más información sobre los costos del programa de salud a la población migrante puedes llamar al 1888-583-3888. Y si quieres más detalles, revisa la página 49 de la guía digital. También puede obtener dicho documento en los consulados de México.

Francisco Moreno de COFEM dice que en la época del presidente mexicano Felipe Calderón se abrió una ventanilla en los consulados de México para que la gente comprara cobertura de salud cuando viajara a México para ser atendida en los hospitales del Seguro Social Mexicano en caso de un problema.

“Había que pagar como 20 dólares al mes. Lamentablemente se cerró después de tres o cuatro años porque la gente no se inscribía”, recuerda.

Los amigos de Amado López abrieron una cuenta en GoFundme en busca de donativos para costear los inesperados gastos médicos de emergencia. La meta es juntar 20,000 dólares. Si puedes