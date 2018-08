Zuleyka Rivera valiente: “Fui víctima de bullying y agredida físicamente”

Mira las confesiones que hace una de las mujeres más bellas del entretenimiento

Zuleyka Rivera es una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento y aunque suele recibir el famoso ‘cyberbullying’, a sus 30 años dice no afectarle pues desde los 10 años tuvo que soportar el acoso, la burla y la agresión física.

Hoy Zuleyka está viviendo un gran momento. En lo profesional siendo una de las presentadoras de ‘Un Nuevo Día’; en lo personal feliz y enamorada de su pareja, viendo crecer a su hijo, y además fue elegida de embajadora de la línea de diamantes Eravos.

En exclusiva hablamos con la Miss Puerto Rico de su presente, y de cómo su vida y su carrera fue tomando forma, puliéndose y mostrando su belleza al igual que los diamantes que ahora luce.

Pregunta: Tu eres muy exigente a la hora de representar una marca, ¿qué te convenció de unirte a esta línea de diamantes?

Zulyeka Rivera: Más allá de poder hacer negocios, para mí es muy importante el público que me sigue, esa pequeña familia que yo he creado, no solamente en las redes sociales sino las personas que han visto mi progreso en estos años. Uno comienza en esta carrera por unos sueños personales, pero en el camino te vas dando cuenta que impactas muchas familias, muchos individuos… Que impactas con tus experiencias y tus historias, por eso la credibilidad es sumamente importante. En esta marca la calidad fue importante, me di la tarea de estudiarlos por un tiempo… La innovación, porque son productos que no son creados en Estados Unidos, vienen de India, que es un país que tuve la oportunidad de conocer, de sentir a la gente. Fue uno de los viajes que más marcó mi vida, siento como una conexión muy directa.

P: Los diamantes antes de alcanzar su belleza se pulen, se trabajan y se esculpen ¿Podrías compararlo con tu carrera?

Z.R.: Sí y no solamente con mi carrera sino el ser humano en general, estamos en constante movimiento, desarrollo, progreso… En general somos un diamante, que tenemos un talento que nos define a nosotros como individuo, entonces el pulirlo, el reconocerlo, el trabajar por ello, el amarlo con mucha pasión, aceptarlo con esa misma pasión, y eso nos hace a nosotros un hermoso diamante.

P: ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta de presentadora? ¿en qué etapa de tu diamante estás?

Z.R.: Estoy muy contenta con esta gran oportunidad que me ha dado Telemundo, la producción de ‘Un Nuevo Día’, los talentos, los productores, los camarógrafos y todas las personas que hacen este programa. Para mí es muy importante sentirme en confianza, dentro de una familia, me han dado la oportunidad de crecer… Es una las etapas que no veía venir en este momento, me quería enfocar más hacia otra. Pero yo digo que el tren de las oportunidades pasa y uno decide si montarse o no, y decidí hacerlo porque me fascina, me da la oportunidad de estar más cerca del público, de conocer las necesidades de los otros seres humanos en general…

Por ejemplo, nosotros como puertorriqueños nacemos con la ciudadanía americana, yo desconocía el procesos tan tedioso y tan difícil que pasan mucho de los inmigrantes para poder realizar su gran sueño, o para poder buscar un lugar mejor, y esos son temas que me han ayudado mucho a crecer como persona dentro del programa, y en el campo de la conducción.

P: Siempre te vemos con una sonrisa y positiva, pero desde que comenzaste este camino hay un sector que ha sido muy duro contigo en las redes sociales, ¿cómo has hecho para que esto te afecte lo menos posible?

Z.R.: Es uno de los movimientos que me apasiona este de poder llevar una voz contra el bullying. Nosotros lo hemos vivido a través de todas las etapas, generaciones y todos los tiempos. Ahora se ha visto más grande a través de las redes sociales, donde todo el mundo tiene la oportunidad de dejar un comentario, de crear esa bola de comentarios… Hay personas que se dejan llevar por otras, y por eso es tan importante, con muchas responsabilidad y profesionalismo, seguir luchando todos los días. Es como el amor, cuando hay relaciones de pareja el amor uno lo tiene que alimentar todos los días, este es un mal que aqueja todos los días a la sociedad y donde más me duele es en las escuelas.

Aquellos adolescentes que quizás no tienen las herramientas necesarias. Siento un gran compromiso porque todavía soy objeto de señalamiento en las redes sociales… Siempre que me miro al espejo tengo esa fe y ese amor por mi persona, por lo que hago y por lo que quiero representar. Siento una gran responsabilidad de darle un ejemplo a mi hijo de trabajo, de disciplina y esas cosas la voy a seguir haciendo por mi bienestar y por el de mi hijo… Entonces esa ola de comentarios lo primero que me digo es que no me define a mí como persona, define a la persona que lo está escribiendo y que tiene la opinión. Yo sé quien es la real Zuleyka y me conozco y estoy feliz con ella, me amo y me acepto.

P: ¿Te fue difícil llegar a esta aceptación?

Z.R.: Muchísimo, me costó muchas lágrimas, en algún momento de mi vida incluso hasta decidir no seguir con mi carrera. Si yo no me hubiese dado el voto de confianza a mí misma, como persona, la historia como la tengo ahorita no hubiera sucedido. A mis 30 años me doy cuenta que en realidad no tiene nada que ver con mi persona, tienen que ver con los terceros… Me preocupa especialmente en los niños, yo fui víctima de bullying desde muy temprana edad, desde los 10 años, y me gritaban, hacían círculos varias estudiantes, fui agredida físicamente, por la forma que caminaba o por lo que fuera, no hay una razón lógica para este tipo de agresión… Estamos viendo todos los días en la escuela, viene desde la educación y si nosotros como padres no fortalecemos a los niños para que sepan quiénes son y lo que pueden lograr hacer como seres humanos, como personas, ahí es como nosotros comenzamos a fallar.