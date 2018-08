Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

La cultura chicana será destacada este fin de semana entre exhibiciones y conciertos. Además, no dejen de disfrutar de la fiesta en Rodeo Drive

Jueves 2

Exhibición chicana

En “Harry Gamboa Jr.: Chicano Male Unbonded”, este fotógrafo, ensayista y artista de performance cuestiona la relación entre los estereotipos del hombre mexicoamericano y una muy lejana diversa comunidad de artistas, escritores, académicos, performers y otros pensadores creativos que se identifican como chicanos. La serie se compone de fotografías tomadas por las noches en las que los sujetos están situados dentro de varios aspectos de la distintiva geografía urbana. Los modelos representan al chicano de vanguardia. Es el último fin de semana para ver la exposición en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles). Cierra el domingo. Jueves y viernes 10 am a 4 pm, y sábado y domingo de 10 am a 5 pm. Entrada $6 a $14; menores de 3 años gratis. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Fiesta en Rodeo Drive

Por segundo año consecutivo se celebrará el Bold Summer en Rodeo Drive, que iniciará con una fiesta en el corazón de Beverly Hills. De 5 a 9 pm se presentarán artistas de varias generaciones, desde Project M hasta el grupo de jazz The Amanda Castro Band. Habrá bocadillos a la venta de restaurantes locales, camiones de comida, helados Afters, y al final un show de fuegos artificiales. Se realizará en las cuadras 200, 300 y 400 de Rodeo Drive. La fiesta continúa hasta el 25 de agosto de jueves a sábado. Informes 310-855-9595 y rodeodrive-bh.com.

Verano con osos

Todo este verano, La Brea Tar Pits and Museum (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebra a la criatura más lenta y enorme que haya habitado la tierra. Se trata del oso perezoso, que habitó el planeta hace unos 40 mil años. Durante los festejos, el museo realizará actividades entretenidas, conversaciones con científicos y recorridos por el lugar. 9:30 am. Boletos $7 a $15; gratis menores de 3 años. Informes (213) 763-3466 y tarpits.org.

Viernes 3

Concierto de rap

Wasalu Muhammad Jaco es mejor conocido como Lupe Fiasco, y es un rapero que irrumpió en la escena musical en 2006 con su álbum debut, “Food & Liquor”. Ahora se prepara para ofrecer un concierto en The Regent (448 S. Main St., Los Angeles), donde presentará su más reciente material, “Drogas Light”, que grabó en 2017. En el show también actuarán como teloneros Kota the Friend y Uni-G. 8 pm. Boletos $19.99 a $50. Informes (323) 284-5727 y spacelandpresents.com.

Sábado 4

Concierto familiar

La serie musical Garden Concerts for Kids en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) comienza este fin de semana con la presentación el sábado y domingo de Jazzy Ash y su banda Leaping Lizards. Los shows se efectuarán al aire libre. La música de este grupo celebra la magia y el movimiento, y presentará su más reciente álbum, “Swing Set”, que incluye sonidos de gypsy jazz, zydeco, swing, blues y otros típicos de Nueva Orleans. A partir de las 4 pm. Se recomienda llevar una manta para picnic. Entrada gratis. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Festival musical

El Festival of the Americas de Los Angeles llegará a su fin este domingo y para celebrarlo se efectuará un concierto de música latina en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Este evento tiene como fin no solo unir a las distintas comunidades latinas que habitan en la ciudad, sino exponer a los angelinos a la vasta y rica herencia de la cultura latinoamericana. 2 pm. Entrada $25 a $50. Informes (213) 542- 6200 y lapca.org.

Noche de película

La cinta “L.A. Confidencial” se proyectará en el Heritage Museum (3800 Homer St., Los Angeles) como parte de la serie de películas al aire libre en este lugar histórico de la ciudad. El filme, de 1997, fue dirigido, producido y coescrito por Curtis Hanson, y está basado en la novela del mismo nombre de James Ellroy, de 1990. Habrá comida, palomitas, vino, dulces y refrigerios a la venta. Entrada $10. 8 pm. Puertas abren a las 7 pm. Informes (323) 225-2700 y heritagesquare.org.

Música indígena

El L.A. Skin Music Fest es una serie de conciertos que celebra la música indígena norteamericana contemporánea. En su octava edición, el show incluye a artistas de pop, jazz, rock y R&B, todos ellos nativoamericanos. Entre ellos están Ethan Stone, Grimly, LA CAt, Synapse and Renisha, Clara Kobe, Provost y Carolina Hoyos. El evento será conducido por el comediante Jim Ruel. De 4 a 8 pm en el Sycamore Grove Park (4702 N. Figueroa St., Los Angeles) Entrada gratis. Informes (323) 255-0370 y laskinsfest.com.

Música chicana en el Levitt

La serie de conciertos de verano que se ofrece en el Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Angeles) presenta en esta ocasión a Boogaloo Assassins, una banda chicana de doce miembros que tiene su base en Los Angeles y que en su música mezcla el latin boogaloo, el soul, la salsa y el funk de los años sesenta y setenta. Además tocará DJ Clifton James Weaver III. 7 pm. Entrada gratis. Para toda la familia. Informes (626) 683-3230 y levittla.org.

Domingo 5

Cine infantil

El teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta en su serie de películas de verano la cinta “Toy Story”, la primera de la saga que aborda la “vida” de los juguetes un niño llamado Andy. La proyección inicia a las 3 pm, y las puertas abren a las 2:30 pm. Antes de comenzar, los asistentes pueden tomarse fotos con el tema del filme, pintura de cara y estaciones para colorear. También habrá comida y bebidas a la venta. Boletos $7 a $10. Gratis para menores de 3 años. Informes (213) 388-1400‎ y wiltern.com.

Martes 7

Show de Poncho Sánchez

El centro comercial Hollywood and Highland (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) presenta en la Subaru Summer Jazz Nights al conguero Poncho Sánchez, quien desde hace más de tres décadas se ha dedicado a llevar los sonidos de su instrumento a cuanto rincón del mundo ha sido invitado. Como cada martes, en este lugar los asistentes pueden disfrutar de un show de música de jazz en vivo con algunos de los representantes de este género, desde los que son nuevos en la escena hasta los más reconocidos. José Rizo, de Kjazz será el anfitrión de esta velada. 7 pm. Entrada gratis. Informes (323) 817-0200 y hollywoodandhighland.com.