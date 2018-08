Cómo bloquear tu WhatsApp si tu celular ha sido robado

Si sigues estos pasos, tus mensajes y privacidad estarán a salvo

Cuando pierdes o te han robado tu teléfono celular, seguramente te lamentas demasiado por ya no tener en las manos dicho aparato, pero te preocupa aún más que alguien pueda hacer mal uso de este y sobre todo, con todas las aplicaciones que tenías habilitadas, sobre todo con WhatsApp.

Si te encuentras en esta situación, hay una forma de poder bloquear temporalmente tu cuenta del WhatsApp, sin necesidad de tener a la mano tu teléfono móvil.

Lo primero que debes de hacer, de acuerdo a la información dada por la empresa de mensajería instantánea, es bloquear la tarjeta SIM de tu teléfono. Esto lo podrás hacer llamando a tu compañía de telefonía móvil, contándoles lo que te ha ocurrido y pedir que hagan este procedimiento.

Luego de haber realizado este paso, notarás que te será imposible verificar tu cuenta, pues para poder hacerlo necesitarás un nuevo número telefónico.

Tras esto, deberás ejecutar alguno de los siguientes dos pasos:

Coloca una nueva tarjeta SIM con tu nuevo número habilitado a un nuevo celular y activa de nuevo tu cuenta de WhatsApp. Recuerda que solo se puede activar una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono y en un solo dispositivo a la vez.”

Si no tienes posibilidades de adquirir de inmediato una SIM nueva u otro teléfono puedes mandar un correo electrónico a esta dirección support@whatsapp.com con el siguiente texto: “Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta”. Es muy importante que escribas tu número de teléfono en el formato internacional completo.

Debes saber que cuando has desactivado tu cuenta de WhatsApp, esta no se borra del todo, pues tus contactos podrán seguir viendo tu perfil, así como enviarte mensajes. Si no la vuelves a activar en los siguientes 30 días, entonces sí quedará eliminada por completo.

También es muy importante que sepas que aunque la SIM se haya bloqueado, es posible ingresar a todos los registros y datos de la app cuando el teléfono tiene acceso a una red Wi-Fi.