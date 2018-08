Un robot preparará tu hamburguesa en este restaurante de San Francisco

Un restaurante de hamburguesas de San Francisco tendrá como cocinero a un robot quien realizará toda el proceso hasta que el tradicional platillo llegue a tu mesa.

Según CNBC y RT, el mismo robot se encarga de picar y cocinar la carne y de cortar y tostar los panecillos, así como de, posteriormente, añadir el resto de ingredientes según el gusto del comensal. El proceso de preparación dura unos cinco minutos y el costo de una hamburguesa se sitúa en $6 dólares.

El robot contiene 20 computadoras, 350 sensores y 50 dispositivos actuadores. No obstante, el lugar todavía necesitará personal humano para tomar los pedidos, rellenar la máquina con ingredientes y servir las hamburguesas a los comensales.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr

— CNBC (@CNBC) 1 de agosto de 2018