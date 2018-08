Zuleyka Rivera fuera de ‘Un Nuevo Día’

Habría recibido la noticia en sus vacaciones

Aunque aún sigue de vacaciones con su pareja, Zuleyka Rivera recibió la noticia de que quedó fuera de ‘Un Nuevo Día’… Esta mañana del jueves la modelo y presentadora habría sido notificada por sus jefes que su participación dentro del show de las mañanas de Telemundo había llegado a su fin.

Hace unos días nos contaba en exclusiva lo feliz que se sentía dentro de ‘Un Nuevo Día’, sin embargo, esa etapa habría llegado a su fin. Le habrían notificado en medio de sus vacaciones que en agosto ya no sería parte del show.

Por el momento Telemundo no ha reaccionado a dicha noticia, y aún no hemos recibido una respuesta a nuestra pregunta vía e-mail. Pero personas que trabajan dentro de la producción del morning show y que prefieren el anonimato, nos confirmaron que en horas del mediodía los ejecutivos del programa les informaron que Zuleyka ya no estaría.

Según nuestra fuente esto era algo que no se esperaban, ni siquiera se rumoreaba que podría salir y menos en sus vacaciones. La versión oficial que habrían dado dentro de Telemundo es que esta habría sido una decisión de mutuo acuerdo, ya que nada legal los uniría, pues al parecer Rivera no tenía contrato firmado.

Recordemos que esta no es la única salida de talento que ha sufrido este año ‘Un Nuevo Día’… Comenzaron con Daniel Sarcos, después Ana María Canseco, luego Antonio Santana, quien estuvo solo tres meses, y ahora Zuleyka Rivera.

Según personas que trabajan dentro del show, la preocupación es que ‘Un Nuevo Día’ no estaría pasando por su mejor momento. Antes del Mundial habrían tenido los rating más bajos de su historia y luego de la Copa de Rusia solo habrían subido sus números el día que Janice Bencosme y Chef James se reincorporaron al prorgama luego de haber sido suspendidos por tiempo indefinido.