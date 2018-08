¿Estás trayendo algo de México?

Obra de teatro presentada en L.A. hasta este domingo busca contar las historias de los inmigrantes en EEUU

Don Adolfo decidió dejar todo en su natal México para ir a Estados Unidos en busca de su hija, María, de quien no tenía noticia alguna. Sin embargo, el padre ignoraba que ella estaba en la cárcel cumpliendo condena por un crimen que no cometió.

Ya en el camino se encuentra a otro inmigrante más joven, que iba rumbo a reunirse con su hermana.

Es en esta lucha por encontrar su destino que ambos descubren que en realidad solo son dos espíritus andantes, cuyos cuerpos fueron identificados tiempo atrás como John DoF (que quiere decir Died on the Field o que murió en la frontera) 1 y John DoF 2 —dos inmigrantes más que perdieron la vida en el desierto mientras viajan hacia el norte.

Esta historia que suena casi como sacada de la vida real, es la nueva obra titulada Are You Bringing Something From Mexico” (¿Traes Algo de México?) que se está presentando en el teatro Frida Kalho y que intenta encarnar la historia que enfrentan muchos inmigrantes en su intento de cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos.

El director artístico Juan Parada, del Teatro Off The Tracks, dijo que la obra del dramaturgo mexicano Daimary Sánchez Moreno tiene como objetivo darle una voz a los inmigrantes.

El titulo de la obra es interesante y tiene un objetivo, dijo Parada.

El titulo de la obra tiene un objetivo”, indicó. “Cuando cruzamos la frontera vemos a los agentes de inmigración que nos preguntan ‘¿Que traes?’ y la respuesta es ‘Nada, no traigo nada’, cuando en realidad la respuesta debería ser ‘Sí, traigo mi vida, traigo mis sueños’”.

Are You Bringing Something from México? fue escrita hace casi una década; no obstante el contenido y el mensaje de la obra obra impactar debido a la actual situación de miles de familias inmigrantes que están siendo detenidas, separadas y puestas a merced del sistema de justicia de Estados Unidos.

Parada dijo que para él es importante hablar del tema porque conoce la experiencia de primera mano. Nacido en El Salvador, le tocó emigrar años atrás como indocumentado a este país.

“Sé por lo que pasan y estoy consciente del privilegio que es ser ciudadano y hablar el idioma [inglés]”, señaló. “El teatro sirve para contar esas historias, para que el público conozca acerca de las injusticias y se tome acción”.

La obra en español, que cuenta con nueve miembros del elenco, adaptó subtítulos en inglés que se pueden ver en escena y como escenografía cuenta con un mural horizontal que tiene como objetivo mostrar desde el muro Mexico-Estados Unidos, ubicado al oeste del país, hasta la Estatua de la Libertad, localizada al extremo este de EEUU.

En la obra también se tejen las historias de Rosa María Sánchez, que fue encarcelada falsamente en los años 80 y finalmente declarada inocente 23 años después, y la de Rosa Estela Olvera Jiménez, que cumple cadena perpetua en Texas a pesar de que expertos declararon que recibió un juicio injusto.

También se narra la golpiza de Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza en California en 2010.

Parada dijo que es importante mostrar esta realidad a la comunidad latina y mostrar una producción con profesionalismo.

El Teatro Off the Tracks (OTT) fue fundado en 2011 con el objetivo de conservar la esencia de la cultura latina al producir, presentar y crear teatro en español en Los Ángeles. En la actualidad producen obras originales de vanguardia de la mano con colaboraciones creativas y obras de dramaturgos latinoamericanos.

La cita

La obra Are You Bringing Something from México? se estará presentando hasta este 5 de agosto.

Hoy viernes y mañana sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 6:00 p.m. Para más información llama al 1(213) 382-8133 o visita: bit.ly/2KhUjIZ