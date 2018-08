Estos son los 10 famosos que más cobran por subir una foto a Instagram

Ser influencer es la profesión de moda y los jóvenes sueñan con tener cada vez más y más seguidores

Es así de fácil, subes una foto y tu cuenta bancaria comienza a aumentar. ¡A quién no le gustaría que ganar dinero así!

Ser influence se ha convertido en el trabajo de moda al que muchos famosos se dedican en cuerpo y alma. De hecho, muchas de las contrataciones en cine y televisión se producen dependiendo dle número de seguidores que tengan en redes sociales.

Ser influencer parece fácil, pero quizás no lo sea tanto. Hay que estar muy pendiente de todas y cada una de las cuentas en redes sociales. Por no hablar del cuidado que hay que tener con los comentarios y con las fotografías que se comparten. Obviamente, todo está estudiado al detalle para que no haya ningún error.

De acuerdo con el Instagram Rich List, publicado por el sitio Harper HQ, la más pequeña de las hermanas Kardashian, Kylie Jenner, cobra 1 millón de dólares por cada publicación que comparte con sus 111 millones de seguidores en la red social, poniéndola por encima de las otras 75 estrellas mejor pagadas.

Este año la suma de dinero que se embolsan los famosos ha aumentado con respecto al año pasado, eso es porque las compañías de publicidad se alejan de medios tradicionales, como la televisión y los periódicos, para invertir en campañas en que producen más ganancias en las redes sociales, según informó Mike Bandar, cofundador de Hopper HQ.

Pero eso sí, todo tiene que estar claro. Ahora, los influencers tienen la obligación de especificar cuáles de sus publicaciones en Instagram son un anuncio publicitario para que sepamos que se les ha pagado por hacerlo.

Tras la gran estrella de las Kardashian, la siguiente de la lista es Selena Gomez. La joven artista es la estrella con más seguidores en instagram, superando los 139 millones, pero cobra algo menos que Jenner porque no está tan metida en el mundo de la moda. Aún así, se lleva 800.000 dólares por cada imagen que esté patrocinada por una marca.

Los deportistas, en especial los futbolistas, no se quedan lejos en en esta lista. El tercer lugar le pertenece al futbolista Cristiano Ronaldo, que gana 750.000 dólares por cada publicación que comparte con sus 133 millones de seguidores.

De cerca le sigue otra Kardashian, que aparece en el cuarto puesto. Kim Kardashian recibe 720.000 dólares por publicación patrocinada que compartecon sus 114 millones de seguidores.

Beyoncé se encuentra en el quinto puesto. La cantante cuenta con 116 millones de seguidores en su cuenta personal de instagram y cobra a 700.000 dólares la publicación patrocinada.

El actor Dwayne Johnson, La Roca, se ha convertido en una gran revolución en las redes sociales con 111 millones de seguidores. Él cobra la publicidad en redes a 650.000 dólares. Le sigue muy de cerca Justin Bieber, con 101 millones de seguidores en Instagram, a 630.000 dólares la publicación.

El jugador Neymar es uno de los mejor valorados, con 100 millones de seguidores y un caché de 600.000 dólares la fotografía. Pisándole los talones esta Lionel Messi, que tiene 97 millones de seguidores y cobra 500.000 dólares por foto.

Como no hay dos sin tres, cierra la lista otro miembro del clan Kardashian. Con 93 millones de seguidores en su cuenta personal, Kendall Jenner puede conseguir hasta medio millón de dólares cuando publica una imagen patrocinada en su cuenta.