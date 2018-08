La Víbora: No por favor, Diego Boneta con Camila Sodi no

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Van a decir que soy una metiche, y la verdad sí lo soy. Y es que estoy muy preocupada por Dieguito Boneta, que es un bomboncito relleno, lindo y tierno que está saliendo con una arpía que se llama Camila Sodi. Digo, que sea pariente de Thalía no tiene nada que ver, ¿eh?

Cada vez se confirman más los rumores de que estos dos actores tienen romance. Más bien está confirmado porque hay fotos de ellos donde aparecen muy acaramelados en un lugar de Quintana Roo, en México. Claro, ya saben, según ellos muy a escondidas.

El problema aquí, y les voy a hablar a calzón quitado, como diría mi chamana favorita, La Tigresa –pero no la de Oriente, sino la mexicana–, es que Diego me cae bien y Camila me cae bien, pero bien gorda, y tengo mis válidas y tendenciosas razones.

He visto a Diego en varias ocasiones, y es el muchachito más educado y cortés que se puedan imaginar. Es dulce, amable y muy refinado, aunque suene cursi la palabra. Su mamá por el estilo. es una mujer muy discreta y amorosa con su hijo. ¿Y por el otro lado qué tenemos? A una actriz, muy mala, por cierto, antipática, sangrona, pesada, creída y que cree que camina tres pulgadas arriba del piso. De verdad. Yo la he visto en varias ocasiones y es más insoportable que una patada en el hígado.

Entonces cuando dicen que a la mamá de Diego le dio el patatús cuando se enteró de que su hijito está de romance con Camila lo entiendo. Aunque también lo dudo, porque esto lo dio conocer una revista mexicana que tiene no muy buena reputación, que nunca saca información no confirmada y que siempre da por hecho noticias en las que una fuente secreta es la revela los datos. O sea, TV Notas nunca dice mentiras. ¡Ups! Sin querer les dije el nombre de esta renombrada publicación.

Bueno, el caso es que no lo creo pero puede ser verdad, eso de que la suegra de Camila no la quiere. Pero es que miren la trayectoria de cada uno de estos chicos y la verdad es que Cami sí está como para ponerle las cruces. Se pone al tú por tú con la prensa y hasta le echa la culpa a los medios de su fallida relación con el Chicharito. Dice que no los dejaron ser. ¡Por favor!, si el Chícharo es más picaflor que Julio Iglesias y Luis Miguel juntos. O que le pregunten a Diego Luna cómo le fue con ella, aunque él tampoco sea un santito.

En resumidas cuentas, ojalá que a Diego se le pase pronto esa infección.