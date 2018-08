7 maneras de demostrar mayor seguridad en ti misma en el trabajo

Si en ocasiones te sientes apabullada por tu entorno laboral, así le puedes hacer frente

Los humanos tenemos esa genial capacidad de adaptarnos a las situaciones dependiendo de cada una de ellas. Por eso es que algunas personas conocen aspectos de nosotros que todo el mundo no, ya que nos soltamos con aquellos que nos sentimos más cómodos, pero si tus compañeros de trabajo te vieran en una fiesta y no fueran capaces de reconocerte debido al cambio tan radical que da tu comportamiento, puede que algo esté ocurriendo.

Por supuesto que es normal eso de saber adaptarse, pero también debemos ser capaces de ser nosotros mismos en los lugares donde pasamos la mayor parte del tiempo. Es decir, no deberías tener que convertirte en una persona completamente diferente en tu trabajo para pasar desapercibida debido a que no te sientes segura en ese ambiente por diversas razones. Si has tenido que hacer esto, mira en Gananci las señales que te dirán que necesitas cambiar de trabajo lo más pronto posible.

Si por el contrario, tu trabajo te agrada y quieres permanecer en él pero estás teniendo dudas acerca de ti misma por la manera en que te tratan tus compañeros o porque pueden pensar que no perteneces a ese sitio o no eres lo suficientemente buena, no les prestes atención a esas voces.

Necesitas hacer todo lo contrario: apalearla con acciones tangibles que le demuestren a tu saboteador interior que tienes méritos y que no solo basta con poseerlos teóricamente, sino que también eres capaz de demostrarlos.

La mejor forma de lograr hacer esto es desarrollando la seguridad propia. Puede que esto sea algo un poco difícil de hacer al principio, pero con práctica y disposición todo es posible, además, si necesitas algo de motivación, mira algunos de los beneficios que tienes al demostrar más confianza en ti misma:

Las personas a tu alrededor lo notarán y te tratarán con mayor respeto.

Podrás venderte mucho mejor a ti misma.

Es un elemento admirable que las personas notan enseguida.

Te ayuda a desempeñarte mejor en las cosas que realizas porque no tienes que luchar con la duda constante.

Te sientes mejor contigo misma.

Reconoces mucho mejor tus fortalezas y sabes sacarles ventajas.

No te dejas apabullar por otras personas.

Cuentas con una presencia mucho más fuerte.

Y la lista podría seguir mucho más. Seguramente al leer esos beneficio,s a tu mente se vinieron otras cosas que podrías alcanzar profesionalmente al demostrar mayor confianza en ti misma. Porque ese es uno de los problemas principales en el ejercicio profesional de las muchas mujeres. Ellas se creen capaces y tienen seguridad propia, pero no saben cómo demostrarlo de una manera saludable y eficaz.

Por eso, a continuación encontrarás algunas maneras que puedes poner en práctica para dejar salir esa confianza para que otras personas a tu alrededor puedan verla y así puedas obtener los resultados deseados:

1.- Expresa tus opiniones e ideas: esto no solo demuestra que tienes seguridad en ti misma, sino que te importa lo que haces y por ende quieres aportar información que puede ser útil. No te quedes pensando qué dirán los otros cuando expreses lo que piensas, no se trata de ellos.

Además, en las lluvias de ideas se pueden encontrar cosas muy buenas si todos aportan. No permitas que la timidez se apodere de ti porque puede que tu trabajo se esté perdiendo de importantes ideas de mejora cuando te quedas callada simplemente pensando en el qué dirán.

2.- Ten iniciativa: esto es muy importante y algo que no todo el mundo está dispuesto a tener ya sea por flojera, porque están desmotivados o simplemente por falta de ideas, pero a la vez es muy importante para destacar en tu trabajo. De hecho, según Gananci, el tener iniciativa es una de las maneras de ganarte no solo el respeto de tus compañeros en el trabajo, sino también de tus superiores.

3.- Preocúpate por la forma en que luces: el arreglo personal demuestra que te importa verte y sentirte bien contigo misma, además de que te da mayor presencia y refleja que te importa el trabajo que te importa, así como lo profesional que luzcas.

4.- Habla con un tono de voz seguro y fuerte: no basta solo con expresar tus ideas, tienes que hacerlo de una manera en que los demás noten que hablas en serio y esto lo puedes lograr utilizando un tono de voz lo suficientemente bueno para que tus interlocutores te escuchen alto y claro para que no haya malas interpretaciones. Por otro lado, las personas que tienen un tono de voz muy bajo suelen ser percibidas como tímidas o inseguras, por eso debes apuntar a lo contrario.

5.- No tengas vergüenza de admitir tus errores: esto no te hace más débil, al contrario, se requiere mucha fortaleza para admitir las equivocaciones y no todo el mundo tiene el coraje de hacerlo. Demuestras seguridad en ti misma cuando sabes que cometiste un error, lo admites, te disculpas y sigues adelante con buena actitud, sin que esto te afecte negativamente.

6.- Di elogios a los demás: al igual que el punto anterior, decir elogios a los demás tampoco te quita nada a ti, al contrario, te deja bien parado frente a las personas que te escuchan y también frente a la persona a quien va dirigido el halago.

Además, como una manera de subir tu moral, puedes utilizar la ley del espejo para elogiar a las personas, consiste en buscar en los demás lo que a ti te agrada de ti misma y elogiarlos por eso, sin que lo sepan. No se trata de un acto narcisista, sino una manera de empezar a dar halagos cuando no sabes qué decir.

7.- Defiende tus ideas: si crees en ellas no tengas miedo de argumentar con basamentos sólidos. Esto hará que te ganes el respeto de las personas a tu alrededor al demostrar que confías en ti misma y no tienes miedo de defender lo que piensas.