Andrea Legarreta y su impresionante figura en un bikini negro

Ahí te voy hermosura!!! Jajajajajaja Que momento tan maravilloso!! Primero un poco de lodo y luego enjuagarlos con agua en el río… Felicidad ABSOLUTA!! #NoPidoMás #SueñoCumplido #SantuarioDeElefantes 🐘💦💦💦💦🐘🐘🐘🐘🐘😍😍😍😍😍🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 @elephantjunglesanctuary #HappyMe #AgradecidaConDios 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

